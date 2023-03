Ho ha aconseguit aquesta tarda a la prestigiosa Zurich Marató de Barcelona amb una marca de 05:50:51 hores. Ha estat acompanyat de Valentí Sanjuan, un atleta d'ultradistància i streamer que ha retransmès la carrera per Twitch. | ZURICH MARATÓ BARCELONA

El jove Alex Roca , que als sis mesos va sobreviure a un herpes al cervell , ha demostrat que la seva discapacitat física del 76% no li impedeix assolir grans èxits. Tot i les prediccions que mai podria caminar, Roca ha superat les expectatives al llarg dels anys. Aquest diumenge 19 de març del 2023, ha aconseguit una fita històrica en convertir-se en la primera persona al món amb una discapacitat física del 76% en travessar la línia de meta d'una marató , la prestigiosa Zurich Marató Barcelona .

Amb una marca de 05:50:51 hores, Roca va demostrar la seva determinació i perseverança, inspirant-ne d'altres amb discapacitats físiques a perseguir els seus somnis. Tot i la seva paràlisi cerebral , Roca ha demostrat que els límits només existeixen a la ment i que, amb determinació i dedicació, qualsevol obstacle pot ser superat.

Alex Roca no només és un atleta amb una història inspiradora, sinó que també és Ambaixador de la Fundació Futbol Club Barcelona i l' únic atleta Nike al món amb paràlisi cerebral: “El límit t'ho poses tu i si vols complir un objectiu, tinguis les dificultats que tinguis, amb actitud, força de voluntat, constància i resiliència, pots aconseguir tot el que proposis. I si no ho aconsegueixes, ho hauràs donat tot i t'has de sentir gratificat”.

El camí cap a la meta no ha estat fàcil per a Alex Roca, que ha enfrontat múltiples desafiaments en el seu intent per completar la marató. Un dels obstacles més grans ha estat trobar la nutrició i hidratació adequades durant la carrera, però gràcies a un equip de professionals que l'ha recolzat, Roca ha aconseguit superar aquesta dificultat.

A més, ha estat acompanyat per les persones més importants de la seva vida: els seus amics i familiars. del seu canal de Twitch .