El Govern ha aprovat la segona edició del bo cultural jove pel qual els joves que compleixin 18 anys aquest 2023 podran gaudir de 400 euros per destinar a diferents activitats o productes culturals, des d'art fins a llibres, música, cinema o espectacles taurins, i es lliurarà a tots els joves de 18 anys que ho sol·licitin independentment de la renda familiar.

La portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. - Eduardo Parra - Europa Press

"És un bo que va dirigit a tots els joves, és la rebuda a la majoria d'edat i la seva vinculació amb la cultura, per a la construcció d'una societat més crítica i compromesa. Entenc que hi haurà persones que potser no ho necessitin i potser no ho sol·licitin però, sens dubte, són moltes famílies espanyoles on l'accés a la cultura i poder dedicar els seus fills aquesta quantia tan important és ben rebuda i valorada”, ha explicat la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns, a la roda de presa posterior al Consell de Ministres, en ser preguntada per si el Govern es planteja distingir per renda per concedir aquest bo cultural, igual que ha anunciat que farà amb el bo social tèrmic , perquè ho rebin només les famílies que ho necessiten.

La portaveu de l'Executiu ha insistit que aquest bo cultural està dirigit a "tots els joves" perquè "el que es persegueix és que s'acostin a la majoria d'edat amb una alternativa d'oci diferent i acompanyin una indústria cada cop més puixant a el país, com és la indústria cultural”.

Igual que a l'edició anterior, aquests ajuts de 400 euros van dirigits a 500.000 joves que compleixin els 18 anys al llarg d'aquest any 2023, i podran destinar-lo a l'adquisició i el gaudi de diferents productes, serveis i activitats culturals.

En concret, la ministra i portaveu del Govern ha precisat que podran destinar fins a 200 euros a "arts, espectacles en viu, patrimoni cultural i arts audiovisuals com entrades i abonaments per a música en directe, arts escèniques, cinema, museu, biblioteques, exposicions, festivals o espectacles taurins".

A més, podran dedicar un màxim de 100 euros a béns culturals en suport físic, com ara "llibres, revistes, premsa o altres publicacions periòdiques, també a videojocs, partitures musicals o discos"; i 100 euros més al consum digital o en línia, és a dir, a la subscripció en plataformes musicals, de lectura, audiollibres, podcasts, videojocs en línia, subscripcions digitals a premsa, revistes o altres publicacions periòdiques --limitades a un màxim de quatre mesos--.

No serà subvencionable l'adquisició de productes d'artesania, obra plàstica i gràfica, productes de papereria, llibres de text curriculars, cursos, tallers i seminaris, equips de programari, maquinari i consumibles d'informàtica i electrònica, instruments musicals ni espectacles esportius, de moda i gastronomia.

NO SERAN SUBVENCIONABLES CONTINGUTS 'X' O PORNOGRÀFICS



Així mateix, no serà subvencionable l'adquisició de productes que hagin estat qualificats com a 'X' o pornogràfics de conformitat amb el sistema de regulació de continguts aplicable a cada producte, segons ha precisat el Govern.

Tal com ha indicat Rodríguez, del total de l'edició de l'any passat ja s'han adherit a aquesta iniciativa 3.000 establiments a Espanya. Per apuntar-s'hi, els establiments hauran d'adreçar-se a la web habilitada. Per part seva, els joves que ho sol·licitin, rebran un pagament únic a través d'un format de targeta prepagament virtual i les despeses s'han de fer al llarg de l'any següent a la concessió.

Excepcionalment, es poden emetre targetes físiques, en cas que el beneficiari no disposi de dispositiu mòbil compatible per contenir la targeta virtual esmentada, quan així se sol·liciti.

La futura norma també preveu que el Bo Cultural Jove sigui compatible amb qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs procedent d'altres administracions públiques.