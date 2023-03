Ana Rosa Quintana @ep

La presentadora Ana Rosa Quintana ha anunciat aquest dilluns que ha guanyat el judici a l'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias després que aquest denunciés 'El programa d'Ana Rosa' per unes paraules de la conductora sobre les morts a les residències durant la pandèmia, una opinió que ara el jutge estima que "estava construïda sobre la base de la informació donada pel mateix equip de Govern", segons ha indicat.

Ana Rosa Quintana es va pronunciar el 2021 sobre la gestió de les residències durant la pandèmia per part de Pablo Iglesias: "El líder de Podem retreu els morts de les residències de gent gran a Díaz Ayuso, quan ell era el responsable dels geriàtrics" .

"El jutge estima que l'opinió estava construïda sobre la base de la informació donada pel mateix equip de Govern. És a dir, que hem guanyat Pablo Iglesias" , ha apuntat la presentadora del matinal de Telecinco.

A la resolució judicial es conclou que "l'escrit remès pel demandant no va ser un intent de rectificació sinó de rebatre i replicar l'opinió crítica de la presentadora", segons assenyala Telecinco en un comunicat.

Després de la decisió del jutge, ni Mediaset, ni la presentadora, ni 'El programa d'Ana Rosa' hauran de donar una rectificació, que és el que demanava Pablo Iglesias, i tampoc hauran de donar una compensació econòmica a qui va ser líder de Podem, segons informen. A més, s'imposa al vicepresident el pagament de les costes, tot i que la presentadora ha puntualitzat que “tindrà dret a recórrer”.

Per la seva banda, Pablo Iglesias ha enlletgit, aquest dilluns, a la cadena de ràdio RAC1, que Ana Rosa Quintana hagi "pressumit" d'haver-lo guanyat "un judici que el legitima per mentir".

"El risc de generalitzar és que la ciutadania fiqui tothom al mateix sac. Jo no m'imagino Jordi Basté fent el mateix que Ana Rosa, presumint que ha guanyat un judici que el legitima per mentir", ha valorat Iglesias .

"Ana Rosa ha sortit avui a la televisió dient: He guanyat un judici perquè em van denunciar per dir que Iglesias era responsable de les morts de gent gran a les residències i, encara que sigui mentida, un jutge ha dit que jo puc dir això. Això no és una degradació del conjunt de la professió, sinó que assenyala una sèrie d?actors als quals els jutges estan donant llicència per mentir", ha afegit Iglesias.

A més, ha criticat que si ell sortís "a insultar Ana Rosa ia generar un espectacle", els jutges el "creuen". "Aquesta és la realitat. Aquí, l'espectacle és una cosa que es protegeix quan la duu a terme la ultradreta mediàtica", ha indicat, alhora que ha dit que "Ana Rosa és una senyora vinculada amb Villarejo", a qui "escriuen els llibres, la màxima expressió de la indecència”. "Un guionista no podria construir un personatge tan repugnant i que el xourunner li ho acceptés", ha assenyalat.