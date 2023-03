Captura de Telecinco / Mediaset

Carlos Navarro , més conegut com 'El Yoyas' , està a punt de ser detingut després de quatre mesos a la recerca i captura. El Jutjat Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canària va ordenar la seva entrada a la presó per delictes de maltractament i lesions a la seva exparella, Fayna Bethencourt, i als dos fills de tots dos. L'exconcursant de Gran Germà haurà de complir una pena de cinc anys i vuit mesos.

Aquesta notícia l'ha explicat Saúl Ortiz al programa Fiesta, on van contactar amb Bethencourt per confirmar que ho estaven buscant. A més, la seva exparella va afegir que algú podia estar ajudant-ho perquè s'amagués fins que el delicte prescrivís. Tot i això, el seu amagatall podria estar a punt d'arribar al final, ja que el setge de la policia s'ha estrenyit els últims dies i la detenció es pot produir les pròximes hores.

"Depenem que ho vegi algú i truqui a la policia i que policia arribi a temps . He rebut pistes de més d'un, però no ho vull fer públic per si és cert", explicava Bethencourt. Més enllà de la pena de presó, 'El Yoyas' s'enfronta a una indemnització de 12.000 euros a la seva exdona i els seus fills, dels quals s'ha de mantenir allunyat. A més, se li ha retirat la pàtria potestat durant quatre anys .