Un nen amb Síndrome de Down. Foto: Europa Press

Aquest 21 de març se celebra, a tot el planeta, el Dia Mundial de la Síndrome de Down, una efemèride fixada per les Nacions Unides el 2012 per "generar una major consciència pública sobre la qüestió i recordar la dignitat inherent, la vàlua i les valuoses contribucions de les persones amb discapacitat intel·lectual com a promotors del benestar i de la diversitat de les seves comunitats”.

La síndrome de Down és una alteració genètica causada per l'existència de material genètic extra al cromosoma 21, que es tradueix en discapacitat intel·lectual. Es calcula que la seva incidència estimada, a nivell mundial, se situa entre 1 de cada 1.000 i 1 de cada 1.100 nadons. Les dades més recents apunten que uns 6 milions de persones tenen Síndrome de Down.

MILLORES A LA QUALITAT DE VIDA

Les persones amb síndrome de Down acostumen a presentar més problemes de salut, per norma general. Tot i això, els avenços socials i mèdics han aconseguit millorar la seva qualitat de vida. De fet, l'esperança de vida ha augmentat moltíssim en els darrers 100 anys, ja que a principis del segle XX la seva expectativa vital era de menys de 10 anys . Precisament les millores en salut permeten que prop del 80% dels adults que el pateixen superen els 50 anys de vida.

El coneixement que es té fa que el tractament i el seguiment que es fa a aquestes persones incloguin revisions regulars (per vigilar-ne el desenvolupament físic i mental), complementades amb disciplines com la fisioteràpia, teràpies de la parla i del llenguatge (per potenciar les seves habilitats comunicatives ) i altres sistemes de suport basats en comunitats, com teràpies orientades a la seva inclusió laboral i social.

"CANVIAR LA FORMA DE VEURE LES PERSONES AMB LA SÍNDROME"

Segons Down Espanya, la Federació Espanyola de Síndrome de Down, al conjunt de l'estat espanyol hi ha unes 34.000 persones amb Síndrome de Down. De cara a aquest 2023, l'entitat ha posat en marxa la campanya de visibilitat #NoSomosUnEstereotipo, som molt més, vol “ canviar la forma de veure les persones amb Síndrome de Down, una forma de mirar-los que sovint està carregada de prejudicis i estereotips que dificulten la seva inclusió a la societat".

La federació explica que és el moment de fugir de tòpics i llocs comuns associats a les persones amb Síndrome de Down, des dels positius ("són uns angelets") fins als negatius ("són una càrrega").



Down Espanya apunta que són "persones amb vides plenes, carregades d'il·lusions i projectes" i per això "reivindiquen una imatge d'acord amb l'autonomia de què ja gaudeixen, que els dóna accés a una vida sense límits".

En aquest sentit, la federació ha fet una crida a convertir el hashtag #NoSomosUnEstereotipo en trending topic, és a dir, un dels temes de conversa a les xarxes socials.

De forma complementària, han fet una crida perquè totes les persones que vulguin mostrar el seu suport al nostre col·lectiu es facin una foto fent el signe + amb les mans amb què volen simbolitzar que les persones amb síndrome de Down són “molt més que un estereotip i que tenen molt per aportar a la societat".

En definitiva, continuar caminant cap a la inclusió, l'autonomia i la dignitat de totes les persones que conviuen amb la síndrome de Down.