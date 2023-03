Concentració davant del Consorci d'Educació de Barcelona per demanar mesures contra la calor a les aules - AFFAC

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) i les associacions de famílies d'alumnes (AFA) de Barcelona s'han concentrat aquest dimarts davant del Consorci d'Educació de Barcelona per exigir mesures contra la calor a les aules a l'estiu.

La concentració, que ha començat a les 17 hores davant l'edifici del Consorci d'Educació ubicat a la plaça Urquinaona de Barcelona, ha estat convocada per 150 AFA però a la concentració hi havia unes 30 associacions de famílies i unes 80 persones en total, segons han afirmat fonts d'Affac.

La directora d'Affac, Lidón Gasull, ha insistit en la necessitat d'"evolucionar cap a la climatització respectuosa amb el medi ambient" a les aules, i ha afirmat que això requereix mesures de diferents velocitats, però que n'hi ha algunes que han de ser immediates perquè no es repeteixin les altes temperatures a les classes com l'any passat.

A més, ha recordat que les escoles són els únics edificis públics que no tenen climatització a l'estiu, i ha reivindicat: "Si la resta d'edificis no poden estar sense climatització artificial a l'estiu, hem d'entendre que les escoles tampoc, i cal veure què solucions es prenen".

En un comunicat, les Affac han assegurat que l'acció d'aquest dimarts arriba després que les AFA i les adreces de centres educatius de Barcelona enviessin una carta al Consorci a l'octubre, on demanaven mesures per combatre les altes temperatures, que a l'estiu passat van aconseguir "fins als 40 graus" en algunes aules.

Així, exigeixen al Consorci que aquest curs "actuï amb antelació i amb mesures a curt, mitjà i llarg termini per garantir una bona climatització a les aules durant tot l'any", i retreuen el silenci administratiu davant aquestes demandes, segons han apuntat.

CLIMATITZAR LES ESCOLES



En una altra piulada, Affac ha recordat que fa temps que exigeixen a la Conselleria d'Educació de la Generalitat un pla d'emergència per determinar com estan els edificis educatius de Catalunya i perquè "apliqui les mesures adequades per fer front a les altes temperatures".

En un àudio recollit per Europa Press, el regidor d'Educació de Barcelona, Pau Gonzàlez, ha destacat que les escoles són uns equipaments que "no estan climatitzats" i ha considerat que és un repte que cal abordar juntament amb la Generalitat i fer actuacions per afrontar aquestes altes temperatures.

Ha assegurat que el departament d'Educació "està anant lent i li està costant reaccionar" davant aquesta qüestió, i ha reivindicat que des del Consorci seguiran treballant per climatitzar les escoles a mitjà termini i avaluar en quin estat estan les escoles per buscar solucions per al confort tèrmic.