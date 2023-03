Una protesta del SATSE. Foto: Europa Press

"Les llistes d'espera a la sanitat pública de Catalunya són insuportables". Així defineixen des del Sindicat d'Infermeria (SATSE), en declaracions a Catalunya Press, la situació que es viu en aquest servei al territori en aquest 2023. "Els treballadors estem cansats, perquè en els últims 10 anys ,la situació no ha evolucionat, no hi ha millores", afegeixen.

Precisament per això, el sindicat ha fet arribar, a la Conselleria de Salut, un document amb un centenar de propostes que consideren que cal aplicar per "acabar amb el problema de les llistes d'espera que pateix Catalunya des de fa anys i que s'ha agreujat arran de la pandèmia del COVID-19". Des del sindicat apunten que van fer arribar les seves iniciatives als responsables de la conselleria el passat divendres 17, i encara que, de moment, no han rebut feedback, apunten que Salut "ha agraït" els suggeriments del SATSE.

El sindicat apunta que en els últims anys "han anat passant consellers i els problemes es mantenen", a banda de patir problemes complementaris com canvis en la gerència de l'Institut Català de la Salut (ICS) després de la sortida de Junts per Catalunya de la Generalitat l'any passat. "En molts aspectes, això ha significat començar de zero i tornar a plantejar problemàtiques i situacions", afegeixen des del SATSE.

PLA DE XOC

Les mesures principals que proposa el SATSE són la posada en marxa d'un Pla de xoc per reduir les llistes d'espera, que inclogui actuacions com habilitar un horari normalitzat d'atenció durant les tardes de tots els dies de la setmana, la generalització de la consulta d'alta resolució o la potenciació dels centres d'especialitats i l'hospitalització domiciliària, entre altres.

"Sense això no anem enlloc", apunten fonts del sindicat, que asseguren que totes les mesures que han fet arribar als responsables de la sanitat pública de Catalunya són "perfectament assumibles i realitzables", i que tenen com a únic objectiu "reduir les llistes d'espera i així millorar l'atenció sanitària i cures als pacients i a la ciutadania".

Més enllà de les peticions principals, SATSE planteja la instauració de la consulta d'alta resolució/acte únic, per a evitar les múltiples cites d'un mateix usuari fins a completar la resolució d'un diagnòstic o una intervenció, que s'estableixi un control efectiu de les agendes i cites en consulta, que es posi en marxaun circuit diferenciat en consultes i quiròfan amb persona addicional i horari independent i la implementació d'una adequada digitalització de la història clínica i una correcta coordinació de les eines informàtiques per a aconseguir un seguiment compartit i coordinat.

Professionals del sector de la infermeria es manifesten. Foto: SATSE

A més, el Sindicat subratlla la necessitat d'impulsar el desenvolupament de protocols d'actuació conjunta entre Atenció Primària i Especialitzada en processos assistencials d'elevada prevalença, processos de derivació i en aquells que generen majors demores en consultes especialitzades i/o proves diagnòstiques/terapèutiques.

"Cal racionalitzar la petició de proves diagnòstiques, així com permetre que la infermera d'Atenció Primària sol·liciti, sota protocol consensuat, les proves complementàries bàsiques necessàries per a una primera consulta especialitzada i, d'aquesta manera, poder agilitzar el procés assistencial", apunten des del sindicat.

IMPULS A L'HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA

Complementàriament a la modernització de l'equipament i infraestructures existents, SATSE creu que és "molt necessari potenciar els centres d'especialitats i l'hospitalització domiciliària". Això s'ha de fer "apostant per la figura de la infermera com a líder en les cures domiciliàries", destaquen.

Igualment, consideren que les infermeres i fisioterapeutes poden i han de jugar un paper clau en la disminució de les llistes d'espera. Per a això, i entre altres mesures, s'aposta per implementar la figura del coordinador i responsable d'Infermeria de les llistes d'espera quirúrgiques, de consultes externes i proves diagnòstiques, i reforçar la figura de la infermera d'Admissió.

Altres actuacions proposades són implementar la figura de la infermera coordinadora de les consultes d'alta resolució/acte únic; impulsar la col·laboració d'Infermeria, a través de la creació d'unitats d'accés vascular, i incrementar la realització programada de Cirurgia Menor per a Infermeria, tant en Atenció Especialitzada com en Atenció Primària.

Pel que fa als fisioterapeutes, resulta essencial incrementar la seva presència en Atenció Primària i Atenció Especialitzada. Aquest professional ajuda a millorar la qualitat de vida d'aquells pacients que es trobin en llista d'espera quirúrgica i disminueix els temps dels postoperatoris i d'ingressos hospitalaris, generant més llits lliures, subratllen des del SATSE.

"L'esperança no l'hem perdut mai", conclouen des del sindicat, que fan una crida als polítics perquè escoltin les seves reivindicacions. "Ens fa la sensació que creen problemes o no solucionen els que hi ha, perquè pensen que ja els resoldran els qui vinguin després", rematen.