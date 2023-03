Foto: UGT

El Ministeri d'Educació i Formació Professional preveu que el Consell de Ministres aprovi aquest mes de març a segona volta el projecte de Llei d'Ensenyaments Artístics Superiors i enviar-lo així al Congrés dels Diputats per a la seva tramitació parlamentària.

Així ho va apuntar dimarts 21 passat el secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Bar Cendón, durant la seva intervenció a la Comissió d'Educació i Formació Professional al Senat, on ha destacat que el projecte de llei "compta amb un amplíssim suport dins del sector dels ensenyaments artístics i de tot el sector cultural". Tot i això, el Consell d'Universitats, òrgan dependent del ministeri d'Universitats, ha emès un dictamen desfavorable a la proposta d'Educació, amb la qual tampoc no estan d'acord el degans de Belles Arts.

Sigui com sigui, el ministeri, segons ha assenyalat el secretari d'Estat, té "una gran il·lusió" i una aspiració d'"unanimitat" entre totes les forces polítiques, ja que es tracta d'una llei que "feia 33 anys que s'esperava".



Era un anhel enorme de tot el sector dels Ensenyaments Artístics i de tot el sector cultural. L'ante projecte de llei compta amb un amplíssim suport dins del sector, és una llei molt participada”, ha insistit.

Precisament, Bar Cendón ha explicat que per elaborar aquest projecte de llei han tingut "més d´una cinquantena de reunions amb tots els sectors i s´han anat incorporant aportacions d´altres ministeris, sindicats, associacions o entitats privades". "És una llei molt coral, aspirem que sigui una llei del sector dels Ensenyaments Artístics i del sector cultural", ha dit.

També ha confirmat que la normativa "serà flexible" i contemplarà les diferents titularitats dels centres i els marcs competencials de les comunitats autònomes. "Sens dubte aquesta és la idea", ha postil·lat.

Respecte a si el projecte de llei inclou el circ en la seva regularització, el secretari d'Estat ha subratllat que la norma obre la possibilitat perquè les diferents administracions educatives "poguin incloure altres especialitats", i que no reflecteix específicament el circ perquè sí que l'incloïen "després vindria la tauromàquia o la literatura creativa". "Si incloíem una cosa després se'ns demanaria que n'incloguéssim 25. És una llei que intenta obrir finestres de futur i no tancar-les i el circ no té tancada la porta", ha assegurat.