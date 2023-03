Gámez, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, ha presentat la seva dimissió al capdavant de l'Institut Armat, un càrrec que va assumir el gener del 2020.

Segons informen a Europa Press fonts pròximes a la Guàrdia Civil, l'actual delegada del Govern a Madrid, Mercedes González, serà qui assumeixi el càrrec.

La dimissió coincideix amb les investigacions judicials per les presumptes irregularitats en obres en 13 comandàncies i amb el Cas Mediador, afectant dos generals retirats, Pedro Vázquez Jarava i Francisco Espinosa Navas, aquest últim a la presó per les mossegades en què també està imputat el exdiputat socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conegut com Tito Berni.

Gámez va substituir Félix Azón al capdavant de la Guàrdia Civil el gener del 2020, tots dos amb Fernando Grande-Marlaska com a ministre de l'Interior. Anteriorment, va ser subdelegada del Govern a la província de Màlaga i regidor a l'Ajuntament de Màlaga.