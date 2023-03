Espanya és un dels països europeus amb més rastres de cocaïna, MDMA, cànnabis i ketamina en aigües residuals, segons un estudi realitzat a més de 100 ciutats europees per l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT).

Cocaïna incautada al Port de Barcelona @ep

En el projecte s'han estudiat les aigües residuals de 104 ciutats europees de 21 països (20 de la UE més Turquia), entre les quals hi ha Barcelona, Tarragona, Lleida, Santiago de Compostel·la, València i Castelló , per estudiar els hàbits de consum de drogues de els seus habitants durant una setmana entre març i abril de 2022.



En total, s'han analitzat mostres d'aigües residuals d'uns 54 milions de persones que busquen rastres de cinc drogues cocaïna, amfetamina, metamfetamina, MDMA/èxtasi, ketamina i cànnabis.



Els resultats han mostrat un augment continu de les deteccions de cocaïna, una tendència observada des del 2016, malgrat certa fluctuació durant els confinaments del 2020 per la pandèmia de COVID-19. La situació de la metamfetamina també sembla que està evolucionant, amb més ciutats que han detectat rastres d'aquesta droga.



En el cas d'amfetamina, cànnabis i MDMA , el panorama és "desigual", segons l'informe. Tot i que les deteccions varien considerablement entre les diferents ciutats, les sis drogues il·legals investigades s'han trobat a gairebé totes les ciutats participants. Per al director de l'OEDT, Alexis Goosdeel, aquest estudi "dibuixa un panorama d'un problema de drogues tan estès com a complex".



L'informe ha conclòs que els rastres de droga eren més elevats a les grans ciutats que a les localitats més petites en el cas de tres drogues (cocaïna, metamfetamina i MDMA), però no en amfetamina i cànnabis.



A més, en tres quartes parts de les ciutats s'han detectat residus més elevats de drogues com cocaïna, ketamina i MDMA durant el cap de setmana (divendres-dilluns), quan n'és més habitual el consum, ja que estan associades a la 'diversió' . En canvi, els residus de les altres tres drogues es distribueixen de manera més uniforme al llarg de la setmana.



Pel que fa a la cocaïna, s'han detectat nivells més alts a Bèlgica, Països Baixos, Espanya i Portugal, tal com sol ser habitual, però també s'han trobat rastres a la majoria de les ciutats d'Europa oriental, on s'han observat. alguns augments".



En total, més de la meitat (38) de les 66 ciutats amb dades per al 2021 i el 2022 han registrat augments en els residus de cocaïna (18 ciutats no van comunicar cap canvi i 10 un descens). Un recent projecte europeu sobre aigües residuals (EUSEME) també va trobar residus de cocaïna crac a les seves 13 ciutats europees, amb les càrregues més altes a Amsterdam i Anvers.



Sobre la metamfetamina, que tradicionalment estava concentrada a Txèquia i Eslovàquia, l'informe ha advertit que aquesta droga és ara també present a Bèlgica, l'est d'Alemanya, Espanya, Xipre i Turquia i diversos països del nord d'Europa (per exemple, Dinamarca , Letònia, Lituània, Finlàndia i Noruega). De les 60 ciutats amb dades per al 2021 i el 2022, gairebé dos terços (39) han notificat un augment dels residus, 15 un descens i sis una situació estable.



Les càrregues de metamfetamina han estat de "molt baixes" a "insignificants", tot i que s'han produït alguns augments a ciutats del centre i el sud d'Europa. Les tres ciutats amb les càrregues més elevades estan situades a Txèquia, seguides de ciutats de Letònia, Alemanya, Turquia i Xipre.



D'altra banda, el nivell de residus d'amfetamina ha variat i s'han registrat les càrregues més elevades a ciutats del nord i l'est d'Europa (Bèlgica, Alemanya, Països Baixos, Finlàndia i Suècia) i nivells molt més baixos a ciutats del sud. De les 55 ciutats amb dades sobre residus d'amfetamina per a

2021 i 2022, el panorama ha estat heterogeni: 20 han experimentat un augment, 26 un descens i nou una situació estable.



En el cas de l'MDMA, el panorama també és heterogeni. De les 62 ciutats amb dades per al 2021 i el 2022, 28 han patit un augment de les deteccions de MDMA (la majoria a ciutats del sud i centre d'Europa), 27 un descens (la majoria al nord d'Europa) i set una situació estable.



Les càrregues massives més grans de MDMA s'han trobat a les aigües residuals de ciutats de Bèlgica, Txèquia, Països Baixos, Espanya i Portugal, segons l'informe.



En el document s'ha inclòs per primera vegada la ketamina, que s'ha detectat més a les aigües residuals de ciutats de Dinamarca, Itàlia, Espanya i Portugal.



Finalment, el cànnabis és més predominant ciutats d'Europa occidental i meridional, especialment a Txèquia, Espanya, els Països Baixos i Portugal. El 2022, s'han observat tendències divergents: 18 ciutats de 38 van notificar un descens des del 2021, 15 un augment i cinc una situació estable.