Nany Jiménez , el cantautor canari que es va fer molt conegut durant el confinament de la pandèmia del Covid-19, compartint la seva música amb tota Espanya, ha mort aquest dimarts a Las Palmas de Gran Canària. Pel que sembla, la causa de la mort ha estat un infart.

El músic és conegut des de fa anys a Canàries per les seves particulars versions de temes molt coneguts als locals de la nit illenca.

Durant el confinament pel cóvid, Nany Jiménez va oferir actuacions en directe i videotrucades amb molts dels seus seguidors, els mateixos que ara lamenten des de les xarxes socials la pèrdua.

Tot apunta que la causa de la mort va ser un infart. Els serveis sanitaris van anar a casa del jove per reanimar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida.

Ho acomiadem amb una de les seves actuacions: