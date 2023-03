Panells solars. Foto: Generalitat

L'Energètica (la companyia energètica pública del Govern creada l'octubre de l'any passat) preveu arribar a abastir el "10% o 15%" del consum energètic de la Generalitat aquest 2023 amb la posada en marxa, i poder assolir el 100% en 2030. El director de la companyia, Daniel Pérez, va explicar que l'objectiu de l'empresa és convertir-se en un agent de mercat per poder comprar i vendre energia generada a les instal·lacions de renovables de la Generalitat.

Alhora, l'empresa pretén ser una generadora d'energia verda mitjançant la suma de projectes renovables de participació "comprant el 100% o una part", a més de la instal·lació en teulades.

El potencial de l'empresa és de 329 megawatts per hora (MW/h), tot i que Pérez ha assenyalat que es tracta d'un potencial teòric i que "a la pràctica serà molt menys", perquè per aconseguir-ho s'hauria d'aplicar la potència màxima a tots els centres, una cosa inviable tècnicament, va afegir.

Pel que fa a l'estalvi de la factura de la Generalitat, Pérez ha dit que "amb la part de les teulades hi haurà un estalvi substancial", però que és complicat preveure l'estalvi per part de la xarxa elèctrica, ja que l'empresa comprarà l'energia al mateix preu que qualsevol altra comercialitzadora.

PRESSUPOST DE 25 MILIONS



L'empresa compta amb un pressupost de 25 milions d'euros per al 2023, i Pérez ha mostrat la seva voluntat de "convertir aquests milions en MW/h el més aviat possible".

Del total pressupostat, preveu destinar uns 15 o 20 milions a teulades, dos milions en despeses corrents, i entre tres i cinc milions en la participació de parcs, que Pérez assegura que “han tingut una resposta positiva i amb alguns ja hi ha acord de preus ".

Pérez ha expressat la voluntat de comptar amb un pressupost d'entre 50 i 100 milions el 2024, i ha assegurat que l'empresa tindrà "capacitat d'execució per gastar-los".

PARCS DE PEBESA I TRUCAFORT



A Catalunya hi ha actualment 150 projectes d'energia renovables que s'estan tramitant, 44 dels quals ja estan autoritzats (per tant, més avançats), i, de tots aquests projectes, L'Energètica analitza els que s'ajusten als seus criteris d'inversió, que exigeixen que siguin de productors locals sobre terreny i que no siguin de més de 5 MW/h, descartant qualsevol projecte que tingui per objecte proveir una indústria.

El primer pas de l'empresa per iniciar la seva activitat és assumir les participacions d'Avançsa als parcs eòlics de Pebesa i Trucafort.

Pel que fa a l'energia hidràulica, pretén estudiar casos concrets per poder assumir la gestió d'alguna central hidroelèctrica, com ho ha fet amb la Colònia Llaudet o Can Trinxet.

L'Energètica compta amb un Consell Assessor de 30 professionals del sector de l'energia, que servirà per aconsellar la direcció de l'entitat en els seus projectes renovables i el treball dels quals serà no remunerat.