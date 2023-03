L'accés a la presó de Brians 2. Foto: Europa Press



La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha arribat a un acord amb els sindicats de presons amb què el departament mostra "la ferma voluntat d'incloure un mínim de 350 places" a les convocatòries d'oposicions del 2024 i 2025, i es compromet a fer, durant el segon trimestre del 2023, una prova pilot de l'esprai de defensa davant d'incidents en espais tancats, han explicat a Europa Press fonts de la negociació.

L'acord arriba després d'una protesta d'uns 300 funcionaris dimarts 21 passat i de més de 30 hores en què uns 20 delegats sindicals han estat tancats al despatx de direcció de la presó de Brians 2 , a Sant Esteve Sesrovires des del migdia de aquell mateix dia.

El compromís del Departament afegeix que aquesta quantitat de noves places "es veurà incrementada en funció dels resultats de l'auditoria" organitzativa del sistema penitenciari en què treballa, de la qual preveu tenir els resultats d'aquí a uns sis mesos i amb què espera aconseguir elements per planificar els recursos necessaris.

Els sindicats UGT, CCOO, CSIF, Intersindical i Acaip han celebrat en un comunicat l'augment d'almenys 350 efectius, i creuen que "amb total seguretat es veuran incrementats de manera substancial", calculen que fins a més de 500 places, un cop el departament rebi l'anàlisi.

CEL·LES DE SEGURETAT REFORÇADA

La Conselleria assenyala a l'acord que està "definint un model de cel·les de seguretat reforçada" per al Departament Especial de Règim Tancat (Dert) i durant el segon trimestre del 2023 farà una prova pilot de càmeres unipersonals per prevenir incidents.

El compromís de la Conselleria inclou mesures de suport als funcionaris que siguin agredits per un pres, com ara garantir l'assistència mèdica immediata i facilitar l'assistència jurídica, i en aquest sentit en un termini de dos mesos farà una nova regulació per garantir la presentació de denúncia de totes les agressions patides pels professionals".

En un comunicat després de l'acord, el departament ha mostrat el seu compromís amb la seguretat dels professionals i els interns i per defensar el model penitenciari, i ha fixat els objectius de consolidar el model d'execució penal català i la seguretat dels treballadors i treballadores i interns i internes".