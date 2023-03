El cantant de rap Rayden signa un llibre durant la Diada de Sant Jordi

El cantant madrileny Rayden ha anunciat el seu abandonament "definitiu" de la música després de 23 anys de carrera per dedicar-se a la novel·la perquè les seves "motivacions són altres" i també desapareixerà el seu sobrenom per passar a dir David Martínez Álvarez .

L'artista ha detallat que finalitzarà la seva carrera musical amb la gira 'Vull que ens tornem a veure per última vegada', que començarà el proper 21 d'abril del 2023 i acabarà l'1 de març del 2024 a Barcelona, amb parada a final d'any al WiZink de Madrid.

"Em semblava molt honest anunciar amb aquest disc una gira de comiat, en aquests temps on tot es dóna per fet, tot té un principi i un final" , ha assenyalat.

En tot cas, ha puntualitzat que, malgrat el seu pas a la novel·la seguirà "abraçant" la música "com a mànager o des del punt de vista creatiu, però no com a cantant". "És un moment en què no em vull cremar amb la música. És més, la abraçaré des d'una altra banda, prefereixo quedar-me amb el que és bonic i amb el que a mi m'agrada. Estic en el meu millor moment i és inevitable, ho sento així i és la definitiva. El que m'excita és acabar al meu millor moment i no arrossegar el mort", ha recalcat.

D'altra banda, ha indicat que ha sentit "per primera vegada vocació" en escriure una novel·la i ha assenyalat que ja està amb la segona. "De petit vaig començar a crear món perquè no em sentia estimat. Vaig començar la carrera de la música, em vaig enganxar a crear perquè em vaig sentir estimat. Potser, per això les meves cançons sempre tenen molt de text", ha explicat entre rialles.

Alhora, ha declarat que quan acabi la gira i abandoni la música, encara li quedaran per treure tres col·laboracions amb Álvaro de Luna, Juan Pablo Vega i el grup 'Estos'.