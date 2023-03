Foto: Govern

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha lliurat el Premi Participa a l’Escola 2022 als nens i nenes de l'Escola Pia Sant Antoni de Barcelona, pel projecte "Punt lila a Primària". La iniciativa, impulsada per l'alumnat del centre, busca trencar amb els estereotips de gènere a través d'accions formatives i participatives i, alhora, és un espai de trobada on els joves poden debatre sobre situacions de discriminació en les quals es puguin trobar.

La consellera ha felicitat les noies i els nois pel projecte i per “intentar millorar la vida de les persones”. “Com ha dit un company vostre, el feminisme no és només per a les noies, és per a tothom”, ha remarcat, “perquè una societat més igualitària i més equitativa és objectivament bona per a tothom”. En aquest sentit, ha recordat que “com a Govern, la transformació feminista és un dels temes més importants que tenim sobre la taula”.

La titular de la Presidència ha animat l’alumnat a implicar-s’hi encara més i a continuar treballant en aquesta línia, “perquè aquest projecte de ben segur pot liderar la transformació feminista a les escoles”.

El “Punt lila a Primària” de l’Escola Pia Sant Antoni és un espai de trobada on els joves creen debats per trencar amb els estereotips de gènere i demanen consell als companys i companyes sobre situacions de discriminació en les quals es puguin trobar. Expliquen que és un espai segur i de confiança on aprenen coses noves, però també un espai on teixir vincles i gestar projectes per revertir la situació que pateixen les joves en l’actualitat. Es pot resumir la seva tasca amb les seves paraules de crida a l’acció: “Si no sou vosaltres, qui? Si no és ara, quan? Si no és aquí, on?”.

L’Escola Pia Sant Antoni és una de les guanyadores de l'edició 2022 del Premi Participa a l'Escola en la modalitat de centres ubicats en poblacions de més de 20.000 habitants. Aquest guardó, dotat amb 8.000 euros, s’atorga a escoles i instituts que, durant el curs, han dut a terme experiències de participació en què l’alumnat s’hagi involucrat en la vida del centre.

El premi Participa a l’Escola el concedeix la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de la Presidència. Té com a objectius reconèixer i encoratjar les escoles que, més enllà de la seva tasca educativa i formativa, treballen per fomentar els valors de la democràcia entre els més joves.

La primera edició del premi Participa a l’Escola va tenir lloc l’any 2009, i des de llavors s’han valorat més de 300 projectes de centres de primària i secundària. L’edició d’enguany ha reconegut quatre centres. En la modalitat de municipis fins a 20.000 habitants, han rebut el premi l’Escola Castellterçol, amb el projecte “Educant en democràcia”, i l’Escola Jaume Millet, de Soses, pel projecte de la “Setmana de la sostenibilitat”. En la categoria de municipis de més de 20.000 habitants, a més de l’Escola Pia Sant Antoni, també ha rebut el premi l’Associació Plançó de Lleida, amb el “Projecte TEA accessible”.