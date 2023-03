Una persona amb un gos al Pàrquing abandonat de la Terminal 2 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat / @EP

El nombre de joves en situació de sensellarisme s'ha incrementat en deu punts percentuals en els darrers deu anys, passant de representar un 19% de les atencions de les organitzacions socials a un 30%.

Així ho han destacat la Federació d'Associacions i Centres d'Ajuda a Marginats (FACIAM) durant la presentació del projecte Futur&Co que té com a objectiu donar resposta a la realitat que viuen les persones joves en situació de sensellarisme a Espanya.

Durant la presentació, el director de l'Institut Universitari de Cooperació i Desenvolupament de la Universitat Complutense de Madrid (IUCD-UCM), Esteban Sánchez, ha explicat com ha anat evolucionant el perfil d'una persona en situació de sensellarisme en els darrers anys.

"Des de les organitzacions identifiquen que la realitat de joves menors de 30 anys en situació de sensellarisme és una tendència cada vegada més gran", ha advertit.

A més, ha afegit que és un problema que va més enllà de la vivenda. "El sensellarisme juvenil no només es defineix per la manca de vivenda sinó també pel curtcircuit per viure la vida en comunitat amb plenitud", ha afirmat el director de l'IUCD-UCM.

En aquest sentit, el projecte 'Futuro&Co', finançat pels fons europeus Next Generation, ajudarà 179 joves d'entre 18 i 29 anys a gestionar les eines necessàries per aconseguir la seva emancipació més enllà de l'assistència proporcionada per les institucions i les organitzacions socials , treballant amb eixos com la salut, la formació, l'ocupació i la inserció a la comunitat.

Les coordinadores de Futuro&Co, Blanca Hernández i Ana Gómez, han posat el focus d'atenció a l'autonomia d'aquest col·lectiu.



"La identitat i la presa de decisions van de la mà. Per això, a Futuro&Co treballem amb 179 joves perquè arribin a ser autònoms ia viure una vida plena fora dels recursos institucionals", han explicat.

Durant la presentació també hi ha intervingut la directora general de Diversitat Familiar i Serveis Socials, Patricia Bezunartea, que ha destacat el treball que s'està fent des del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

"Dins de les nostres competències, treballem impulsant models de treball per abordar el sensellarisme juvenil i que entenem que s'han de convertir en política pública", ha subratllat.

Futuro&Co és possible gràcies al treball de 11 entitats liderades per FACIAM presents a 6 comunitats autònomes i 7 ciutats. Un total de 85 dels joves atesos es troben a Madrid, on l'alberg Sant Joan de Déu, Càritas Diocesana de Madrid, Obra Social Luz Casanova, fundació Sant Martí de Porres, fundació Filles de la Caritat i SERCADE són les organitzacions encarregades d'executar el programa.