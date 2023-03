El portal web de doco. Foto: doco

Renfe ha estat la guanyadora de la XV edició dels Premis Aslan de Digitalització en Administracions Públiques amb el projecte dōcō a la categoria mobilitat, una candidatura recolzada pel soci tecnològic Amazon Web Services.

Aquests guardons, organitzats per l'Associació @aslan, reconeixen els casos d'èxit de transformació digital a l'Administració Pública a Espanya i l'esforç dels responsables que els han liderat per oferir millors serveis al ciutadà, millorar-ne l'eficiència i optimitzar costos.

En aquesta edició es valoren especialment els casos d'èxit finançats amb Fons Next Generation EU i projectes d'IA i 5G que hagin generat un impacte notable en el desplegament d'infraestructures digitals: connectivitat, emmagatzematge, computació i ciberseguretat.

Durant la gala es premiaven les millors iniciatives en un total de 12 categories diferents: automatització de processos, ajuntaments, ciberseguretat i resiliència, cloud i infraestructures avançades, impuls de la digitalització i productivitat, intel·ligència artificial i comunicació amb el ciutadà, lloc de treball, sanitat, serveis socials, tramitació i documentació i mobilitat.

Dōcō és la plataforma de mobilitat com a servei de Renfe que té com a objectiu transformar la mobilitat a nivell nacional oferint una experiència porta a porta integrant tots els operadors públics i privats que vulguin formar part del projecte. És una plataforma oberta i inclusiva única a nivell nacional pel nivell de complexitat de les integracions realitzades i l'àmbit de cobertura quant a operadors de transport. La plataforma dōcō, el projecte de Mobilitat com a servei (MaaS) impulsat per Renfe i adjudicat a NTT DATA i Siemens Mobility, és un projecte escalable a 5 anys que integra serveis de mobilitat urbana i interurbana a través serveis de mobilitat a tot el país.

Per a Renfe, aquest premi suposa un important reconeixement a la seva tasca i afany en la seva aposta diària per la innovació i la transformació digital de la companyia.