Seu del Consell General del Poder Judicial / @EP

El sector progressista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) celebrarà aquest divendres una primera reunió per valorar una possible dimissió en bloc que posaria en perill el quorum que es necessita perquè les decisions del Consell siguin vàlides, amb l'objectiu últim de forçar la renovació de la institució --que fa més de quatre anys que està caducada--, després de l'espita oberta per la renúncia de la seva companya Concepción Sáez.

Segons les fonts de l'òrgan de govern dels jutges, hi ha vocals progressistes disposats a seguir els passos de Sáez si és una decisió conjunta, perquè considera que un degoteig de dimissions suposaria deixar el Consell en poder del bloc conservador, mentre que una sortida dels 8 vocals progressistes arriscaria el 'quorum' i, per tant, podria paralitzar el CGPJ empenyent PSOE i PP a pactar per renovar.

Tot i això, des del mateix sector algunes veus subratllen que es tracta només de contactes interns per escoltar l'opinió de tots els membres del bloc progressista. "No hi ha res definitiu", afirmen.

De fet, és una primera reunió, ja que hi ha vocals que no hi podran assistir, per la qual cosa s'espera que dilluns se celebri una nova trobada, així com els que siguin necessaris en dies posteriors per arribar al Ple ordinari previst per al 30 de març amb una posició clara.

En qualsevol cas, el moviment tectònic es produiria després que el CGPJ hagués finalitzat la designació dels membres judicials de les juntes electorals provincials amb vista als comicis del 28 de maig.

La sortida dels 8 vocals progressistes podria provocar una nova batalla , ja que algunes fonts adverteixen que el quorum d'11 vocals és discutible. I això perquè la normativa estableix que és de 10 vocals més el president, però com que l'actual, Rafael Mozo, és un president suplent podria interpretar-se que amb una desena de vocals és possible operar.

Actualment, el CGPJ està format per 18 vocals, 8 progressistes --inclòs Mozo-- i 10 conservadors, dos menys dels que hauria de tenir perquè durant els quatre anys d'interinitat del Consell el vocal Rafael Fernández Valverde es va jubilar i Victoria Cinto va morir, a això se suma la dimissió de Carlos Lesmes com a president el 9 d'octubre passat per forçar un acord polític de renovació que segueix sense arribar.

SÁEZ, EL DETONANT

De moment, Mozo té sobre la taula la carta de renúncia que Sáez li va enviar el 13 de març i que té previst abordar al Ple del dia 30 per decidir si l'accepta o la rebutja.

A la carta, a la qual ha tingut accés aquesta agència de notícies, Sáez planteja la seva renúncia com a "ineludible". En primer lloc, perquè el CGPJ fa caducat més de quatre anys.

Sáez explica que, "per un excessiu i potser equivocat sentit de responsabilitat", ha vingut "aguantant el transcórrer dels mesos i dels anys no sense inquietud ni incomoditat", però que "en aquest moment resulta difícil pronosticar quan i com es resoldrà aquesta llarga crisi que tanta deslegitimació està provocant sobre la imatge del nostre sistema judicial”.

En segon lloc, la vocal assenyala a "la incapacitat de prendre determinades decisions en l'exercici ordinari de les competències d'aquest òrgan alhora que es clama per la recuperació de competències impròpies d'un Consell en funcions", cosa que diu que ha acabat per " esgotar" la seva "paciència".

"Estic inútil jurídicament i políticament la meva continuïtat en aquest escenari de radical i potser ja irreversible degradació de la institució", conclou Sáez, nomenada a proposta d'Esquerra Unida.

Des del sector conservador , encara que no són pocs els qui manifesten aquesta mateixa sensació de cansament pels quatre anys extra que porten al càrrec, descarten dimitir en estimar que causaria més problemes, sobretot en la gestió ordinària del Poder Judicial (baixes, lliurances, comissions de servei, etc), a la qual cosa sumen que la solució l'han d'aportar les forces polítiques, no els mateixos vocals.