Calor / Arxiu

El temps estable, sec, assolellat i pràcticament sense pluges predominarà els propers dies fins a final de març i les temperatures seran una mica més oscil·lants ja que passaran de 30 graus centígrads alguns dies ja que seguiran més altes del normal per a aquesta època de l'any al est i el sud de la Península, segons ha pronosticat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, ha assenyalat que les temperatures experimentaran ascensos i descensos però en termes generals seran caloroses per a l'època, per la qual cosa avisa per risc d'incendis "molt alt" alguns dies de la setmana que ve, especialment a l'àrea mediterrània.

A partir de dimarts que ve, 28 de març , els termòmetres registraran un ascens notable i s'establirà un ambient molt càlid per a l'època i pràcticament no hi haurà pluges, encara que de cara als darrers dies de la setmana augmenta la incertesa.

Fins aleshores divendres seguirà el temporal marítim a Galícia on seguiran les pluges a conseqüència del pas d'un front. També podria ploure a les comunitats cantàbriques, Pirineus, nord i oest de Castella i Lleó, i no les descarta de forma molt feble en zones properes. Tot i això, les pluges cessaran a la tarda i la resta del país hi haurà un dia amb intervals ennuvolats però sense precipitacions.

Els vents bufaran intensos a les Canàries encara que aniran perdent força, però a primeres hores encara poden bufar vents intensos. Les temperatures baixaran divendres al Cantàbric i en bona part de l'interior peninsular, al contrari que a l'àrea mediterrània i zones properes on arribaran o superaran els 30ºC a ciutats com València o Múrcia.

Precisament el portaveu avisa del risc d'incendis molt alt o extrem en aquesta zona, ja que les temperatures seran altes i els vents arribaran reescalfats i secs des de l'oest.

Pel que fa a dissabte, el portaveu espera que segueixi el temps estable, amb molt poques pluges, encara que un front les podria portar a Galícia ia l'oest d'Astúries a últimes hores del dia.

A la resta d'Espanya els cels estaran poc ennuvolats amb una mica de calima a les Canàries i les temperatures pujaran en general, encara que a la Mediterrània predominaran les brises que refrescaran l'ambient.

Tot i això, al contrari que el dia anterior, la matinada serà fresca i fins i tot amb algunes gelades febles en zones de muntanya i de l'altiplà Nord però a les hores centrals del dia l'ambient serà temperat per a l'època, amb més de 20ºC de temperatura màxima a bona part de l'est i del sud de la Península i fins a 30ºC en punts de la vall del Guadalquivir, sobretot de les províncies de Sevilla i Còrdova.

Diumenge que ve les altes pressions canviaran de posició i afavoriran l'arribada de vents de l'oest i nord-oest més frescos , per la qual cosa baixaran les temperatures pràcticament a tot el país, excepte a la Mediterrània, on els vents seguiran arribant reescalfats i secs i es dispararà risc d'incendis a l'àrea mediterrània. Se superaran aquell dia els 30ºC des de l'arc mediterrani, de Màlaga a València i en altres punts de l'interior.

Tot i això al quadrant nord-oest l'ambient serà una mica més fresc, com a Lugo o Segòvia, on no passaran de 15ºC. Les precipitacions aquell dia quedaran fites a l'extrem nord encara que seran febles.

SEGUEIX LA CALOR FINS FINAL DE MES

Respecte a la setmana que ve, prèvia a la Setmana Santa , el portaveu informa que començarà amb un ambient més fred de matinada i gelades a zones de l'altiplà nord, parem del centre i d'àrees de muntanya a la Mediterrània, on tornaran a baixar les temperatures.

Tot i això, durant la jornada de dilluns s'entreveu una pujada dels termòmetres per l'oest de la Península, que tindrà continuïtat a la major part del país dimarts i dimecres, de manera que aquests dies tindrem un ambient molt càlid per a l'època .

Les temperatures diürnes se situaran entre 5 i 10 graus centígrads per sobre del que és normal i les pluges seran "molt poc freqüents" o gairebé absents al llarg de la primera meitat de la setmana.

De cara als darrers dies de la setmana hi ha més incertesa perquè alguns escenaris opten perquè seguirà l'ambient temperat i sense pluges, però altres aposten perquè es produirà un descens de les temperatures i per precipitacions acotades al nord-oest peninsular però sense que s'estenguin altres zones del país.