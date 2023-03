Orange @ep

L' Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha multat amb 100.000 euros Orange per ordenar els repartidors a fotografiar íntegrament el DNI com a mètode de seguretat des del 2018, segons ha publicat Facua - Consumidors en Acció.

Aquesta pràctica es duia a terme per lús del sistema IdentService a lhora de fer efectiu el lliurament de paqueteria. Tot i això, la legalitat d'aquesta pràctica no està avalada, així l'AEPD va intervenir després d'una denúncia d'un client d'Orange que va acudir amb un repartidor de General Logistics Systems Spain (GLS) a una comissaria de la Guàrdia Civil a Múrcia per denunciar que li exigien fer una fotografia al document d'identitat com a condició per lliurar-li un dispositiu mòbil que havia adquirit.

GLS va explicar que Orange demanava aquesta fotografia per verificar que s'efectuava el lliurament de la comanda , segons la resolució sancionadora, i va confirmar que es feia per aquest mètode almenys els últims tres anys com a requisit exigit per part de l'empresa telefònica amb què tenia aquesta clàusula establerta per contracte.

Conserven les fotos del DNI fins a 4 anys

A efectes de reclamacions extrajudicials aquestes fotografies dels documents d'identitat dels seus clients es conservaven durant un any, i durant quatre anys més a efectes de prova de lliurament per considerar-se un document mercantil. Es guardaven en un servidor però no al terminal del repartidor.

Orange va manifestar que abans d'enviar-li el producte, li van enviar al client un correu informant-lo que, per motius de seguretat, podria digitalitzar-se en el moment del lliurament el DNI amb què va contractar el producte. Al que van afegir que aquestes condicions es trobaven detallades a la pàgina web.

L'AEPD va considerar que hi havia indicis evidents que Orange havia vulnerat l'article 5 del Reglament General de Protecció de Dades, que fa referència al tractament, en imposar com a condició per al lliurament la fotografia al document d'identitat. Una qüestió que van resoldre com a pràctica abusiva.

L'Agència insisteix que hi ha procediments per a la identificació en lliurar els productes menys agressius. La resolució afegeix que, conforme al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), "el tractament de les dades personals ha de ser ajustat i proporcional a la finalitat a què es dirigeix, determinant clarament els fins per als quals es recullen i tracten els dades, havent de restringir-se el tractament d'aquells que siguin excessius o bé procedir-ne a la supressió”.

Davant d'aquesta pràctica abusiva, l'autoritat imposa una sanció de 100.000 euros que no és ferma i pot ser recorreguda davant la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional.