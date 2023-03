Porta principal del Col·legi La nostra Senyora de Lourdes / @EP

Escoles Catòliques ha publicat la 'Guia per a la prevenció i reparació d'abusos sexuals a menors en centres educatius', en què insta els més de 2.000 col·legis que agrupa a creure, escoltar i desculpabilitzar la víctima ia actuar davant aquests delictes.

La guia, que compta amb el patrocini de SM, és una "bona eina per saber actuar i mirar de cara a l'horror generat pels agressors i també per mirar de cara, amb tendresa i compromís reparador, a les víctimes, des de les màximes de la protecció del menor i de l'escola com a entorn segur”.

El document, que es distribuirà a tots els col·legis que formen part d'Escoles Catòliques, detalla "elements determinants per garantir el compliment normatiu" respecte als casos d'abusos sexuals a menors a les escoles; i persegueix ajudar a entendre i incorporar la prevenció i la reparació i ajudar perquè les escoles compleixin la missió de ser entorns segurs, contribueixin a la "millora" del món i acabin amb la xacra dels abusos sexuals a menors.

També ajuda a clarificar conceptes i idees sobre els abusos sexuals a menors ; cerca fonamentar l'actuació i la responsabilitat que correspon a les escoles catòliques; insta a prevenir per anar "un pas per davant" de l'abús, creant espais "seguir i amables" per als menors als centres; aposta per criteris "encertats i transparents" d'intervenció, part de la qual és el procés de reparació i sanació, que es gestiona incorporant noves mesures preventives i en l'acolliment i la protecció del menor, un acompanyament que repari el dany, aporti seguretat, genera sentit i reincorpori a la vida ia les relacions sanes a la comunitat.

EN CAP MOMENT SOL·LICITAR DETALLS DE L'ABÚS

En concret, estableix que, quan la revelació de l'abús sexual provingui d'una conversa, sigui per iniciativa del menor o de l'adult, motivada per sospita davant de determinades actuacions, és convenient seguir una sèrie de pautes que garanteixin el benestar de la víctima: mantenir la calma, escoltar el menor sense interrompre'l i evitar fer preguntes que puguin intimidar el menor.

Els treballadors del centre, segons assenyala la guia, no han de sol·licitar detalls de l'abús "en cap moment", ni fer promeses que no es poden complir. En aquest punt, el document recomana reduir la conversa a mínims que permetin després actuar adequadament als professionals que realitzaran l'avaluació i el seguiment del cas.

Un cop el col·legi tingui sospita raonable o coneixement d'un cas d'abús sexual, a més de les obligacions legals, el centre "assumeix la responsabilitat de protegir i salvaguardar el menor, i posa en marxa els protocols previstos, aprovats i coneguts".

Així, correspon a la direcció del centre, després de conèixer la realitat del fet i registrar el que ha passat, "actuar amb la màxima celeritat aplicant els protocols d'actuació, en col·laboració permanent amb els professionals externs i autoritats". En tot moment les entitats educatives han de mantenir les premisses de confidencialitat, professionalitat i disponibilitat.

En aquest sentit, la guia destaca la importància de portar un registre “precís” dels fets, dels processos desenvolupats i de la informació rebuda; protegir les dades i posar-les a disposició de les autoritats competents.

COMPLIR AMB LA LLEI DE PROTECCIÓ INTEGRAL DEL MENOR

Quant a les obligacions jurídiques després de la sospita o coneixement de l'abús, insta a complir amb la Llei de protecció integral dels menors que imposa una sèrie d'actuacions sobre això, "que no s'han de passar per alt, no només per l'obligació del compliment jurídic, sinó també per coherència amb el compromís d'espai segur al centre educatiu i les seves activitats”.

D'aquesta manera, el document adverteix del deure de comunicar a l'autoritat competent l'existència de possibles de violència exercida sobre menors, "sense necessitat que hi hagi certesa, així com tenir coneixement de l'existència de continguts violents contra menors a Internet".

Així mateix, subratlla que la comunicació a l'autoritat competent s'ha de fer "de manera immediata, tan aviat com es tingui coneixement o indicis dels fets, i s'ha de fer per mitjà d'una comunicació, no d'una denúncia, deixant constància d'haver-la fet , i dirigit, en el cas que no hi hagi delicte, a l'autoritat administrativa competent o, si escau, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. al Ministeri Fiscal oa les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat.

PROCÉS CANÒNIC SI L'ABUSADOR ÉS UN RELIGIÓS O SACERDOT

En cas que l'abusador sigui un religiós o capellà, l'autoritat competent obrirà un procés canònic, que pot concloure amb la prohibició de l'exercici ministerial i/o l'expulsió de l'institut religiós.

En cas de ser un professor o personal del centre, sobrirà un expedient disciplinari amb suspensió dactivitats amb menors i laplicació de la resta de mesures cautelars que es poden adoptar, podent finalitzar amb una sanció de sentit.

Perquè l'alumne que ha patit abusos sexuals se senti protegit a l'àmbit escolar, l'orientador, en coordinació amb el tutor, verificarà quins companys són de més confiança per a aquest, amb els quals es relaciona assíduament, per generar un grup de protecció que li aporti cures emocionals en el procés que segueix la revelació, una mesura que, segons indica la guia, "es pot prendre sempre que el cas sigui públic i hi hagi hagut una sessió específica de tutoria per informar el grup aula complet".

En aquest context, el document recalca que l'orientador es mostrarà en "plena disposició" de donar suport emocional i criteris d'actuació al grup de protecció, però "haurà de tenir en compte la confidencialitat pel que fa als detalls dels fets, que no deuen ser revelats ni nomenats".

La guia reflecteix que l'equip docent que sol estar en contacte amb la víctima ha de conèixer "a grans trets" el que passa, per cooperar a la resta de mesures reparadores que adopti el centre, "acompanyant des del respecte i la cura". Igualment, el grup classe "pot constituir un suport molt valuós per al menor que ha estat víctima d'abusos sexuals".

PROCÉS DE SANACIÓ I REPARACIÓ

La intervenció del centre educatiu o l'entitat titular en els casos d'abús sexual es complementa amb la sanació i la reparació del dany: "No només és imprescindible incorporar aquest procés, a més a més forma part de l'estil propi en la seva missió educativa evangelitzadora".

Independentment que el menor faci tot o part del seu procés de sanació en un àmbit terapèutic, amb un professional de la matèria, Escoles Catòliques apunta que des del centre educatiu "s'ha de col·laborar activament, de manera que es complementi la intervenció".

Així, explica que correspon a l'orientador del centre i al tutor del menor, en treball conjunt amb el Coordinador de Benestar i Protecció, acompanyar el menor que ha estat víctima d'abusos, incorporant accions que permetin la reparació i la sanació dels danys patits.

Per això, la Llei de garantia integral de la llibertat sexual promou la creació d'un servei d'atenció especialitat als menors víctimes de violència sexual, amb assistència psicològica, educativa i jurídica, per part de les administracions públiques.