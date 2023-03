Gogos - Wallapop



A la dècada de 1990 , una petita joguina es va apoderar de la imaginació de nens i nenes a tot el món. Es tractava dels Gogos , una sèrie de figuretes col·leccionables que es van convertir en un autèntic fenomen de masses a Espanya i altres països d'Europa i Llatinoamèrica.

Els Gogos eren petites figuretes de plàstic, uns 2 centímetres d'alçada, que representaven diferents personatges i animals. Cada figura tenia un disseny únic i un número de sèrie gravat a la base. La idea era col·leccionar el major nombre possible de Gogos, intercanviar-los amb amics i completar sèries temàtiques.

L'origen dels Gogos es remunta a la dècada de 1960, quan al Japó es va crear una sèrie de joguines similars anomenades "Keshi". Tot i això, va ser a Espanya on aquestes joguines van assolir la seva major popularitat, gràcies a l'empresa espanyola Magic Box Toys.

Magic Box Toys va llançar la primera sèrie de Gogos a Espanya el 1993, i ràpidament es van convertir en un èxit entre els nens i nenes de l'època. La sèrie original constava de 30 figures diferents, i es van anar llançant noves sèries amb el temps, incloent-hi figures especials i edicions limitades.

A més de les figures en si, els Gogos també es van convertir en un fenomen cultural gràcies a la seva presència a la televisió i altres mitjans de comunicació . A Espanya, es va crear una sèrie animada basada en els Gogos, que es va emetre a la televisió a principis dels anys 2000. També es van llançar videojocs i còmics basats en la franquícia.

Tot i que la popularitat dels Gogos va començar a declinar a finals dels anys 90, aquestes petites joguines han deixat una empremta duradora a la cultura popular d'Espanya i altres països. Molts adults encara conserven les seves col·leccions de Gogos, i la nostàlgia per aquesta època dels 90 ha portat a un ressorgiment de l'interès per aquestes joguines, que s'estan venent com a xurros en plataformes de col·leccionisme.