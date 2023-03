Una casa de luxe. Foto: Luxury Estate

L'habitatge és un maldecap per a la majoria de nosaltres... encara que tots tenim clar que, per a un petit i selecte grup de privilegiats, la situació és diferent. Són els que tenen accés a cases que un gran nombre de ciutadans només podem gaudir a revistes o vídeos.

Són els habitatges de luxe, propietats de somni, amb grans jardins i piscines, situats en paratges incomparables, equipats amb les darreres novetats tecnològiques (com domòtica, entre d'altres)... En definitiva, que compten amb tot el que podríem somiar i voler, però que són lluny de l'abast i les possibilitats econòmiques de pràcticament tothom.

En aquest sentit, The Wealth Report (l'informe de la riquesa) de la consultora immobiliària Knight Frank situa Espanya com el segon país del món on l'habitatge de luxe atrau més interès internacional. Únicament França (en bona part de la costa mediterrània no té res a envejar al litoral espanyol) supera l'atractiu que té l'estat espanyol per als compradors més acabalats.

La resta de països que atrauen les persones amb capacitat econòmica per invertir (i molt) en aquest tipus són tots de l'europa continental; es tracta d'Itàlia, Regne Unit, Grècia, Suïssa, Portugal, Croàcia, Irlanda i Alemanya, en aquest ordre.

Per ciutats, Mònaco , Londres, París i Berlín són les quatre destinacions preferides, mentre que la primera ciutat espanyola en aquesta classificació és Madrid.

AUSTRALIANS I NORD-AMERICANS

El que també cal preguntar-se és quines nacionalitats són les que acaparen aquestes operacions immobiliàries que, moltes vegades, ocupen espai mediàtic pel que és quantiós.

En aquest sentit, el darrer informe del mercat immobiliari 2022-23 de l'empresa alemanya especialitzada en propietat privada Engel & Völkers apunta que la immensa majoria d'aquestes transaccions superen els 2 milions d'euros i no acostumen a necessitar préstecs per part d'entitats bancàries.

Aquest fet fa que efecte de les pujades dels tipus d'interès (cosa que està passant de manera habitual per la crisi econòmica mundial) que afecten la compra i la venda d'habitatges de luxe sigui mínim.

El document apunta australians i els nord-americans com les nacionalitats que més "animen" el mercat de l'habitatge. Això està afavorit pel canvi favorable de dòlar davant de l'euro. Alemanys, belgues, francesos i italians també són actius al sector de l'habitatge de luxe.