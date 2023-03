La consellera Teresa Jordà y el presidente Pere Aragonès - ARNAU CARBONELL/GOVERN

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat aquest divendres que "eradicar l'amiant és un repte de país i una prioritat absoluta", i ha anunciat el nou projecte 'Amiant per plaques', que preveu destinar 40 milions d'euros a subvencionar la substitució de cobertes amb amiant per plaques fotovoltaiques per a autoconsum en activitats econòmiques.

El projecte, que s'inclou al Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant 2023-2032 aprovat dimarts, suposa la convocatòria de subvencions "més elevada de la història" per a la retirada de cobertes d'amiant, ha informat el Govern en un comunicat.

Aragonès, en un acte al Mas El Terròs Sant Vicenç de Castellet --que té amiant en part de la coberta-- acompanyat de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha destacat el caràcter transformador de la mesura, que substituirà "un material contaminant i perjudicial per a la salut" per cobertes que generaran energia de forma harmònica amb el planeta i en lluita contra el canvi climàtic.

Fins ara, les convocatòries d'ajuda per a retirada de l'amiant anaven dirigides únicament a particulars, i la convocatòria de 2023 destina per primera vegada 40 milions d'euros per a la retirada de residus de cobertes que continguin amiant i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l?immoble, als quals se sumarà 10 milions per continuar subvencionant la retirada d?amiant per a particulars.

Pere Aragonès ha assegurat que dins del sector productiu "s'afavorirà especialment les explotacions del sector primari" perquè és un àmbit que manté una presència molt important d'amiant, i també les petites produccions com les de Mas El Terròs.

El president català ha destacat que el projecte 'Amiant per plaques' cobreix el 100% de la despesa: la retirada, el transport, el tractament dels residus dels elements que continguin amiant, així com la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a les cobertes d'amiant afectats.

El període d'elegibilitat de la despesa és de l'1 de gener del 2023 fins a 24 mesos posteriors a la resolució d'atorgaments, i els imports variaran segons les dimensions de la coberta a retirar i el tipus d'activitat econòmica que es fa a l'edifici.

Jordà ha assegurat que amb el programa --la subvenció del qual gestionarà l'Agència de Residus de Catalunya-- es prioritza "el desenvolupament de les energies renovables amb la mínima afectació a l'entorn" com ha recordat estipula la llei del canvi climàtic catalana, i ha dit que amb aquest projecte l'autoconsum serà una realitat a granges familiars.

"Malgrat que només amb cobertes no és possible garantir la demanda elèctrica d'una Catalunya climàticament neutra, cada megawatt que posem en una coberta és una ocupació menor del sòl per a usos energètics i, sobretot, un pas endavant en la consolidació del nou model energètic del país", ha assenyalat.