Aquesta nit, entre les 20:30 i les 21:30, tota la ciutadania està cridada a sumar-se a la iniciativa global, apagant durant una hora tots els llums de casa nostra i reivindicar la salut del medi ambient.

La crisi climàtica ens castiga a una força aclaparadora. El temor a uns estius més llargs, la fosa de les masses de gel, la pujada del nivell del mar o la sequera —que ja ens ha posat en perill després del transvasament de l'aigua de l'embassament de Sau al de Susqueda—, entre altres perills a qui l'ésser humà està amenaçat, fa que cada vegada més es prengui consciència que el canvi climàtic ha de ser erradicat i s'emprenguin iniciatives per minimitzar-ne l'impacte i les conseqüències negatives. És per això que, el 2007, a la ciutat australiana de Sydney va néixer el moviment de l'Hora del Planeta , de la mà del Fons Mundial de Natura (WWF).

En aquests quinze anys, més de 190 països que han sumat al moviment per tal de conscienciar i reivindicar la gravetat en què es troba el medi ambient. L'activitat més senzilla i que s'ha integrat de forma més habitual en aquest dia consisteix a apagar els llums de les cases durant una hora . L'objectiu és que les ciutats quedin totalment a les fosques, amb pocs edificis il·luminats.

A QUINA HORA ÉS L'APAGADA MUNDIAL?

Com ja és habitual, després de més de quinze anys implementant aquesta mesura a la gran part de la civilització terrestre, l'Hora del Planeta es produeix el darrer dissabte de cada mes de març . Des de l'organització es fa una crida perquè totes les persones, independentment del lloc on es trobin, ja sigui a casa, a l'oficina treballant o al carrer, apaguin els llums des de les 20:30 hores fins a les 21: 00 hores , a l'horari peninsular.

Durant el transcurs d´aquesta hora, les organitzacions recomanen passar temps amb amics i familiars, contemplar les estrelles, fer exercici o llegir mentre escoltes música sota un mantell de llum produït per una espelma. En definitiva, fugir de les activitats que comportin un ús de l'energia elèctrica i retrocedir al passat per reivindicar la salut de l'entorn que ens envolta.

MÉS FORMES D'AJUDAR EL PLANETA

Molts seran els que per motius personals, laborals o de qualsevol índole, tot i que vulguin contribuir al moviment global, no puguin seguir les indicacions recomanades. És per això que a Catalunya Press hem preparat una llista d'altres iniciatives que permetin cooperar amb el planeta.

Modificar els nostres hàbits alimentaris . El consum de carn, productes lactis (o altres succedanis d'origen animal) i peix està portant el planeta a una explotació dels animals. És per això que els experts han recomanat reconduir les dietes, reduint lleugerament el consum de carns i peixos i augmentant el consum de vegetals. A més, hi ha productes que pots deixar de consumir per ser més sostenibles amb el medi ambient, com l' oli de palma , extret d'Àsia, Amèrica i Àfrica i que és clau en la desforestació de la vegetació dels països d'aquests continents.

Eliminar l'ús de plàstic. Així com el consum té un impacte directe en la desforestació i la sobreexplotació animal, una altra de les mesures que podem implementar al nostre dia a dia és l'eliminació, o la reducció del seu ús encara més, del plàstic. Per això es recomana, utilitzar alternatives com a termos i ampolles reutilitzables, bosses no sol ús o portar directament el recipient on conserves els productes al supermercat, on cada vegada més està implementat la venda d'aliments sense plàstics.

Conrear els teus propis aliments. Com indicàvem, el consum és clau en la lluita contra el canvi climàtic. Per això, la darrera alternativa té a veure amb la creació d'espais on cultivar de manera autònoma els nostres aliments. Els jardins, horts i fins i tot balcons i terrasses de les nostres cases són el lloc idoni on poder començar, en la mesura corresponent, segons l'espai de què disposem, per començar a crear els nostres propis aliments, frescos i allunyats de la contaminació ambiental, els fertilitzants i altres elements químics.

Tenir cura dels espais naturals. Per descomptat, el reciclatge i la cura de les ciutats i zones verdes del nostre voltant són claus en la lluita. Cal ser conscient de com és de nociu tirar deixalles al carrer o al bosc.

Tots aquests petits canvis a la nostra rutina i dia a dia, sumats als grans canvis que el món està patint, ajuden, en la seva mesura, que el pulmó del nostre planeta pugui respirar amb molta més tranquil·litat i que nosaltres puguem coexistir d'una manera molt més saludable i sostenible.