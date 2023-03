El Servei Català de Trànsit ha celebrat que “el 97% dels conductors respecten la mesura” i ha recordat que la nova limitació busca garantir la seguretat dels conductors. | @EP

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel , ha xifrat en 61 els vehicles multats des de l'entrada en vigor aquest divendres del límit de velocitat a 100 quilòmetres per hora a l' AP-7 de Martorell a Gelida (Barcelona), que es mantindrà els divendres a la tarda, els dissabtes al matí i diumenges a la tarda.

En una entrevista al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio aquest dissabte, ha concretat que els vehicles multats són 56 vehicles petits i cinc camions.

També ha afirmat que aquests 61 multats formen part dels 2.300 controls "de seguiment específic tant dinàmic com estàtic" que l'SCT ha realitzat des de divendres a la tarda en aquest tram.

Per això, ha celebrat que “el 97% dels conductors respecten la mesura , i això és anar en bon camí”, i ha recordat que la nova limitació busca garantir la seguretat dels conductors.

Preguntat per si veu necessari rebaixar la velocitat en altres trams de les carreteres catalanes, ha explicat que des de l'SCT no descarten rebaixar-la a 80 quilòmetres per hora "quan la densitat de vehicles és alta" per evitar col·lisions, tot i que rebutja fer-ho ara com ara.