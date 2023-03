Helena Gallardo / Imatge Cedida

Els Personal Shopper Immobiliaris presten molta ajuda a l'hora d'adquirir un habitatge i fan més fàcil el procés d'un dels moments més importants de la nostra vida. Helena Gallardo, la presidenta d'AEPSI, parla amb CatalunyaPress per a explicar tot allò referent a aquesta professió.

Com definiries la professió de personal shopper a l'àmbit immobiliari?

És un professional immobiliari que posa el focus al comprador. A diferència d'una agència immobiliària tradicional que treballa per al venedor perquè és qui li paga, el personal shopper treballa per al comprador. No té producte ni pis, sinó que ofereix un servei global de 360º buscant per al client l'habitatge adequat, verificant que tot estigui legalment i tècnicament correcte, ajudant a buscar la millor hipoteca al mercat i ajudant en la redacció de contractes. També fem un informe final per saber quins veïns tindrà a aquesta finca. Per tant, el comprador contracta el personal shopper perquè porti tot el procés de cerca, negociació i validació jurídica i tècnica.

Els serveis que ofereix un personal shopper no deixen de ser accions que podrien fer el comprador per ell mateix. Aleshores, quins beneficis té per a ell?



Bàsicament, permet estalviar temps . Si tu busques pis mentre treballes i mantens una família, es pot donar la situació que no tinguis temps per filtrar tot el mercat. Potser tampoc tens accés a altres alternatives que no siguin les dels portals bàsics com Fotocasa o Idealista, i nosaltres parlem amb advocats, administradors de finques, entitats, notaris... Busquem el producte més enllà del que està a la venda al mercat.

També ajudem a estalviar diners perquè hi ha particulars que no saben negociar. Per exemple, hi ha parelles que veuran pisos i demostren tanta emoció que és molt difícil negociar amb el propietari. Per tant, negociar amb un tercer és molt més fàcil i més efectiu.

Tercer, és un estalvi de preocupacions enorme, perquè tot i que hi ha molta informació a Internet, saber interpretar la informació és molt difícil, fins i tot per als que som advocats. Tenir un control d'aquesta validació jurídica per part d'un expert en dret immobiliari fa que estalviïs moltes preocupacions i molts ensurts a l'hora de comprar. Finalment, l'arquitecte fa una inspecció tècnica a part de la que hi ha per llei.

És una compra tan emocional que, com a comprador, no pots abastar tot el que comporta fer la compra d'una casa, a nivell legal, econòmic, urbanístic, tècnic... Aleshores, per al comprador, el benefici és fer una compra segura a tots els aspectes.

És un servei car?

Qualsevol comprador que estigui en disposició de comprar-se un habitatge, independentment del pressupost, és client susceptible de contractar un agent immobiliari del comprador. Hi ha gent que pensa que és elitista, però estem treballant amb compradors de tots els pressupostos, des de 100.000 euros cap amunt. No és un servei ni elitista ni car.

Aquesta figura és més coneguda a la resta del món?

A Espanya, l'Associació Espanyola de Personal Shopper Immobiliari (AEPSI) fa 10 anys que treballem perquè es conegui aquesta figura. A altres països fa dècades que es coneix. Per exemple, als Estats Units fa molts anys que els compradors van representats per un agent professional. De fet, el 2021 el 87% dels compradors van ser representats per un agent en el moment de la compra. A Anglaterra, Holanda o França es coneix aquesta figura, però a Espanya estem treballant perquè es doni més a conèixer.

Per què creieu que aquesta figura encara no ha triomfat a Espanya?

Cada cop es va coneixent més. Fins ara potser hi havia un concepte que el consumidor era el client de la immobiliària, però la gent es va adonant cada cop més que el client és el venedor i tu has de portar l'agent perquè t'ajudi a fer aquesta compra.

Com valores l'estat actual del parc d'habitatges de Barcelona?



Tant Barcelona com Madrid tenen un mercat diferent respecte de la resta de ciutats espanyoles. Hi ha molta demanda i poca oferta, encara que aquest any el nombre de compradors minvarà una mica pel canvi de condicions d'hipoteques. Això farà que, sensiblement, alguns preus tendeixen a baixar una mica. A l'obra nova, continuen pujant perquè hi ha molt poca oferta i perquè els materials continuen encarint-se moltíssim. Pel que fa a la segona mà, es mantindrà molt estable perquè hi ha molt inversor estranger que segueix veient Barcelona com un parc atractiu, perquè tenim sol, platja... Si vas a qualsevol ciutat europea com París, Berlín o Londres, no et pots comprar un pis per menys de gairebé un milió d'euros, i aquí encara hi ha habitatge interessant per a ells.

Per acabar, aquest any has començat la teva presidència a l'Associació Espanyola de Personal Shopper Immobiliari. Quins objectius us heu marcat durant el vostre mandat?

L'objectiu d'aquests quatre anys és incidir molt que es conegui la figura del personal shopper immobiliari a nivell de consumidors, que puguem ser present a tots els fòrums d'habitatge perquè sàpiguen que existeix aquest professional, i després insistir moltíssim en la formació de els professionals de AEPSI. Malauradament, a Espanya no està regulada la professió d'agent immobiliari i no hi ha formació mínima obligatòria tret de Catalunya i València. Per tant, volem assegurar-nos que els nostres associats tinguin una formació constant amb els canvis legislatius i econòmics, de manera que el consumidor reconegui un professional de qualitat i format quan vegi algú que estigui a AEPSI. Aquest és un dels grans objectius que tenim.