Participants del Dia Porpra. Foto: Twitter (@PurpleDaySpain)

El 2008 una nena canadenca anomenada Cassidy Megan va decidir que, cada 26 de març, se celebraria una jornada arreu del món per conscienciar sobre l' epilèpsia. Tot i la seva primerenca edat, va decidir que per "vestir" la jornada, triaria el color que es relaciona amb aquesta malaltia: havia nascut el Dia Porpra. I aquest diumenge, el món sencer torna a commemorar, un any més, aquesta jornada de conscienciació i dignitat respecte d'una cosa que afecta uns 65 milions de persones a tot el món.

Una dècada i mitja més tard, i sent ja una dona jove, la idea pionera de Megan segueix més viva que mai... i ella és la primera abanderada. Activista, la canadenca continua donant visibilitat al seu projecte i ho fa, entre d'altres, gràcies a la força que li donen les xarxes socials, com el perfil d'Instagram.

"VISTEIX DE MORAT I VAIG DONAR M'IMPORTA"

L'epilèpsia és una malaltia provocada per un desequilibri a l'activitat elèctrica de les neurones d'alguna zona del cervell. Es caracteritza per un o diversos trastorns neurològics que deixen una predisposició al cervell a patir convulsions recurrents, que solen donar lloc a conseqüències neurobiològiques, cognitives i psicològiques.

Al nostre país Purple Day Spain és l'entitat que tracta de lluitar contra l'estigma amb què carreguen les persones que pateixen epilèpsia, especialment pel desconeixement que es té. Calculen que entre 250.000 i 400.000 persones a Espanya pateixen aquest tipus d'episodis.

La campanya d'aquest 2023. Foto: Twitter (@PurpleDaySpain)

Tot i això, Purple Day Spain recorre a l'empatia per intentar conscienciar tothom sobre l'epilèpsia i ho fa amb un missatge clar que es pot llegir a la seva biografia de Twitter: "Qualsevol amb cervell pot tenir una crisi".

Per això, i de cara a aquest 2023, també han apostat per un eslògan senzill i que arriba de manera molt fàcil a tothom. "Vesteix de morat i digues m'importa".

Purple Day Spain duu a terme accions de sensibilització, com un vídeo que va preparar l'any passat per a escoles i que pots veure a continuació.

VIURE AMB EPILÈPSIA

El Departament de Salut de la Generalitat apunta que el diagnòstic de l'epilèpsia pot generar un fort impacte emocional tant en la persona afectada com al seu entorn, per la qual cosa pot ser necessari rebre suport psicològic . Recomana recolzar-se en associacions de pacients, ja que moltes organitzen grups d'ajuda mútua per fomentar l'intercanvi d'emocions i experiències en relació amb la malaltia.

No obstant això, cal tenir en compte que les persones amb un bon control de l'epilèpsia poden dur a terme pràcticament totes les activitats de la vida diària, tot i que dóna consells que els poden ajudar a millorar la convivència amb la malaltia, com respectar les pautes de administració de la medicació prescrites pel personal sanitari, evitar l'estrès i tenir cura de la salut mental, tenir bons hàbits d'higiene del son, evitar el consum d'alcohol, mantenir una alimentació equilibrada i fer activitat física de forma regular.