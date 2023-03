El director de l'Agència Catalana de l'Aigua ha augurat noves restriccions en el consum de l'aigua entre agost i setembre a Catalunya si no plou al llarg d'aquesta primavera i estiu. | @EP

El director de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha augurat noves restriccions en el consum de l'aigua entre l'agost i el setembre a Catalunya si no plou al llarg d'aquesta primavera i estiu.

En una entrevista al programa 'Via Lliure' de Rac1 aquest diumenge, ha alertat que els indicadors marquen que Catalunya està aconseguint "el mínim històric" del nivell de l'aigua.

"Per això, creiem que a l'agost i setembre entraríem en emergència al sistema Ter-Llobregat", ha afegit Reyes.

Ha explicat que les noves limitacions contemplen passar dels 230 litres per habitant al dia als 200, una mesura que afectaria "totes les activitats econòmiques com a restaurants, comerços, gimnasos i hospitals".

Per ell, el Govern "no ha tingut ni el temps ni la capacitat" per fer les inversions necessàries per fer front a aquesta situació, tot i que ha assegurat que tant l'Executiu català com els partits treballen a buscar solucions.