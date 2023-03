L'autora de 'La divisa punzó' ha mort a Vicente López (Buenos Aires), a causa de problemes de salut que havien dificultat la seva mobilitat els últims mesos. | @EP

L'escriptora María Kodama , vídua de Jorge Luis Borges , ha mort aquest diumenge a 86 anys, segons ha avançat el portal de notícies argentí 'Infobae'.

L'autora de 'La divisa punzó' ha mort a Vicente López (Buenos Aires), a causa de problemes de salut que havien dificultat la seva mobilitat els últims mesos.

El seu advocat, Fernando Soto, l'ha acomiadat amb un missatge a les xarxes socials: "El teu amic i el teu advocat t'acomiada. Ara entraràs al "gran mar" amb el teu estimat Borges. Que en Paz Descanses María", ha escrit.

ENCARREGADA DEL SEU LLEGAT

Kodama va néixer a Buenos Aires el 10 de març de 1937, filla de Maria Antònia Schweizer, d'ascendència suís-alemanya, anglesa i espanyola, i del químic japonès Yosaburo Kodama.

Va estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Buenos Aires i en un curs va conèixer Borges el 1974, quan ella tenia 16 anys, amb qui va començar a relacionar-se per l'interès compartit per les llengües anglosaxones. El 1986 es van casar dos mesos abans de la mort de l'escriptor. Des de llavors, ha treballat per preservar i difondre el llegat literari de l'argentí .

Van signar junts els llibres 'Breve antología anglosaxona' , una recopilació d'una de les seves grans passions conjuntes, la literatura anglesa; i ' Atlas ', un llibre dels seus viatges publicat el 1984 amb les impressions de l'escriptor.

Anys més tard, el 1988, Kodama va crear la Fundació Internacional Jorge Luis Borges , que ha presidit fins a la seva mort.