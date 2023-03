Home proferint insults / Freepik

Les paraulotes són una mica innat a qualsevol idioma. Espanyol, francès, italià, anglès... qualsevol idioma té els seus, i no podem evitar deixar anar un "coll" o algun tac per l'estil sempre que hi ha alguna cosa que ens molesta. No és estrany, ja que dir paraulotes pot proporcionar un alleugeriment temporal a l'estrès i la tensió emocional a causa de diverses raons:

Alliberament emocional: Dir paraulotes pot ser una manera d'alliberar emocions reprimides, cosa que pot ajudar a reduir la tensió emocional i l'estrès acumulat.

Expressió de frustració: Les paraulotes poden ser una manera d'expressar la frustració o la ira que se sent en un moment donat, cosa que pot proporcionar un sentit d'alleujament temporal.

Les paraulotes poden ser una manera d'expressar la frustració o la ira que se sent en un moment donat, cosa que pot proporcionar un sentit d'alleujament temporal. Sentit de control: Dir paraulotes pot proporcionar un sentit de control sobre una situació que altrament pot ser aclaparadora o frustrant.

Tot i això, és important tenir en compte que l'ús excessiu de paraulotes pot tenir efectes negatius, com l'ofensa a altres i la perpetuació d'un ambient de llenguatge inapropiat. A més, en algunes situacions, l'ús de paraulotes pot ser inapropiat o no professional.

EN QUINES ZONES D'ESPANYA ES DIUEN MÉS TACS?

No tothom diu paraulotes amb la mateixa freqüència. Segons una enquesta de la plataforma Preply, realitzada a 1.500 ciutadans de les 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes d'Espanya, les zones on es diuen més tacs són Santa Cruz de Tenerife, Granada i La Corunya (al costat de la seva zona d'Oleiros) i Arteixo).

Ciutat Nombre de paraulotes per dia 1 Santa Creu de Tenerife 16 2 Granada 13 3 La Corunya 12 4 Oviedo 11 5 Múrcia 11 6 Palma de Mallorca 10 7 Vigo 10 8 Barcelona 10 9 Madrid 9 10 Saragossa 9 11 Valladolid 8 12 Sant Sebastià 8 13 Bilbao 8 14 Màlaga 7 15 Sevilla 7 16 Cadis 7 17 València 7 18 Alacant 7 19 Las Palmas 5

L'enquesta també indica que els espanyols diuen una mitjana de nou tacs al dia, menys del que deixen anar en altres països com els Estats Units (21), Polònia (19), el Regne Unit (10) o Alemanya (10). En canvi, Espanya supera altres països com Itàlia (9) o Brasil (7).

Pel que fa al gènere , els homes solen dir més paraulotes (10,41 vegades al dia) que les dones (7,86 vegades al dia). Pel que fa a la mitjana d'edat, els joves són els que s'emporten el palmell: els espanyols i espanyoles d'entre 16 i 24 anys diuen 11,64 tacs diaris, mentre que els que tenen més de 55 anys n'utilitzen 4,25 tacs al dia.

La darrera dada interessant de l'enquesta és la persona a qui les diem. Un 35,11% dels amics són aquells amb què més paraulotes es comparteixen, seguits per un mateix (21,68%), a altres (19,51%), a les parelles (14,08%), a ningú en particular (9,63%).