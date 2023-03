El Govern ha aprovat una partida de 2.520 milions d'euros per a beques, que arribaran a un milió d'alumnes, i un subsidi universal que tindrà un import de 400 euros per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. | George Dolgikh

El Ministeri d'Educació i Formació Professional obre aquest dilluns 27 de març, i fins al pròxim 17 de maig, el termini per sol·licitar les beques corresponents al curs 2023/2024, que es farà a través del web. Durant els mesos d' agost o setembre , els sol·licitants sabran si compleixen les condicions i, en cas afirmatiu, podran percebre la beca a l'últim trimestre de l'any.

Això no obstant, en el cas dels ajuts per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, la convocatòria no s'ha obert encara . El curs 2022-2023 el termini per demanar aquest ajut va ser del 19 de maig al 30 de setembre.

Els estudiants que hagin sol·licitat la beca podran consultar l'estat de la tramitació de la seva sol·licitud a la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional, a l'apartat 'Els meus expedients'. Així mateix, podrà adreçar-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent, identificant-se a l'expedient amb el seu NIF/NIE.

Podran sol·licitar les beques els alumnes que es trobin cursant ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris del sistema educatiu espanyol i amb validesa a tot el territori nacional; o ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursats en centres espanyols i amb validesa a tot el territori nacional.

Per al curs vinent, el Govern ha aprovat una partida de 2.520 milions d'euros per a beques , que arribaran a un milió d'alumnes , i un subsidi universal que tindrà un import de 400 euros per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu perquè les famílies puguin fer front a la pujada de preus.

El Govern destinarà 200 milions d'euros per crear aquesta ajuda universal als estudiants que pateixin algun tipus de discapacitat, que beneficiarà 250.000 alumnes per contribuir a tenir un sistema educatiu més inclusiu.

Així ho reflecteix el reial decret pel qual s'estableixen les quanties de beques i ajuts a l'estudi per al curs 2023-2024, que justifica aquest subsidi universal pel fet que les famílies amb fills que tenen aquestes necessitats assumeixen uns costos addicionals “molt significatius" per atendre els requisits vitals dels seus fills, cosa que, unida a les circumstàncies econòmiques actuals, fa necessari un suport extraordinari, que se sumarà a les quanties que ja figuren a la convocatòria, resultant un increment addicional de les ajudes amb aquest subsidi .

Així mateix, el Reial decret estableix un increment en la quantia de la beca de residència a la convocatòria anual de beques de caràcter general per a estudis postobligatoris, que arribarà a un import de 2.500 euros, davant els 1.600 del curs anterior. Aquest increment està orientat a facilitar que els alumnes puguin continuar els seus estudis en una localitat diferent de la pròpia , amb especial incidència en famílies d' entorns rurals , particularment de l'Espanya buida, els fills dels quals s'han de desplaçar i residir a altres ciutats per poder cursar estudis postobligatoris.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL

Les quanties de les beques a l'estudi de caràcter general serà de 1.700 euros la quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant ; de 2.500 euros la lligada a la residència del sol·licitant durant el curs; de 300 euros la beca bàsica , que serà de 350 euros en el cas de cursar cicles formatius de Grau Bàsic; i la quantia lligada a l' excel·lència en el rendiment acadèmic serà entre 50 euros i 125 euros.

Igualment, el document recull una quantia addicional de 442 euros per a les persones beneficiàries de beques i ajuts a l'estudi amb domicili familiar a l' Espanya insular oa Ceuta o Melilla que es vegin en la necessitat d'utilitzar transport marítim o aeri per accedir al centre docent en què cursen els estudis des del seu domicili. Aquesta quantitat addicional serà de 623 euros per als qui tinguin domicili familiar a les illes de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Ferro, La Palma, Menorca, Eivissa i Formentera.

Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu rebran el curs vinent fins a 862 euros d'ajuda d'ensenyament; fins a 617 euros d'ajuda de transport escolar; fins a 574 euros d'ajuda de menjador escolar; fins a 1.795 euros d'ajuda de residència escolar; fins a 442 euros d'ajut per al transport de cap de setmana; fins a 308 euros d'ajuda per a transport urbà; fins a 204 euros d'ajuda per a material escolar; fins a 913 euros d'ajut per a reeducació pedagògica; i fins a 913 euros d'ajuda per a reeducació del llenguatge, a més dels 400 euros de subsidi universal per a despeses addicionals de caràcter general.