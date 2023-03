Talls de Pokémon - Wallapop

Els tazos, també coneguts com a pogs, són petits discos de cartró o plàstic amb dissenys impresos que es fan servir per jugar un joc d'habilitat i estratègia. Encara que els tazos han estat populars a tot el món des de la dècada de 1990, el seu auge a Espanya va tenir lloc a mitjans i finals de la dècada de 1990.

El boom dels tazos a Espanya es va produir el 1995, quan l'empresa de snacks Matutano va començar a incloure'ls com a regal a les bosses de patates fregides. Els primers tazos es van incloure a les bosses de patates fregides eren de la sèrie " Els Tiny Toons ", una popular sèrie de dibuixos animats de Warner Bros que s'emetia a l'època. A mesura que els nens i joves de tot el país van començar a col·leccionar i jugar amb els tazos, altres empreses de snacks van començar a incloure'ls als seus productes com a incentiu per a la compra.

En poc temps, els tazos es van convertir en un fenomen cultural a Espanya. Els nens i joves van començar a intercanviar bols entre ells ia jugar a jocs d'habilitat i d'estratègia. També es van celebrar competicions i tornejos de bols a col·legis i places públiques de tot el país.

La moda dels tazos a Espanya va durar aproximadament cinc anys, des de mitjans de la dècada de 1990 fins a principis de la dècada de 2000. Durant aquest temps, es van produir centenars de sèries de tazos amb dissenys de tota mena, des de personatges de dibuixos animats fins a esportistes famosos i superherois. Els bols més populars eren els que s'incloïen com a regal a les bosses de snacks, però també es podien comprar a botigues de joguines ia quioscos.

L'ARRIBADA DE POKÉMON

El 1999, es va produir una nova fita en la història dels tazos a Espanya, amb l'arribada de la sèrie " Pokémon ". Els tazos de Pokémon es van fer increïblement populars entre els nens i joves, ja que presentaven dissenys dels seus personatges favorits de la popular sèrie de televisió i videojocs. Les bosses de snacks amb tazos de Pokémon es van convertir en un èxit immediat, i els nens van començar a col·leccionar-los ia intercanviar-los entre si.

La sèrie de tazos de Pokémon comptava amb dissenys de tots els personatges principals de la sèrie, des de Pikachu i Charizard fins a Bulbasaur i Squirtle . Els tazos també incloïen estadístiques i habilitats dels personatges, cosa que els feia encara més interessants per als aficionats a Pokémon.

La moda dels tazos de Pokémon a Espanya va durar uns quants anys, i es van produir diverses sèries diferents al llarg d'aquest temps. A més de les sèries incloses a les bosses de snacks, també es venien tazos de Pokémon a botigues de joguines i quioscos. Els nens i joves de tot Espanya van col·leccionar i jugar amb tazos de Pokémon, i molts encara els conserven avui dia com a objecte de col·lecció.