Arxiu - Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com 'El Pequeño Nicolás', en arribar a un judici a l'Audiència Provincial de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com 'El Pequeño Nicolás' , a 4 anys i 3 mesos de presó per accedir a informació "confidencial" en bases de dades policials. En concret, l'ha condemnat com a inductor de delictes de descobriment i revelació de secrets i de violació de secrets oficials, així com autor d'un delicte de suborn a l'anomenat 'cas màfia policial', en què la Fiscalia li demanava fins a 9 anys i 9 mesos de presó.

En una sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, els magistrats de la Secció Segona han acordat absoldre el jove del delicte de pertinença a organització criminal que li atribuïa el Ministeri Públic.

La sentència s'ha donat a conèixer gairebé un mes i mig després que el judici quedés vist per a sentència. En l'última sessió, Gómez Iglesias va recalcar que era el seu "últim judici" i que l'inspector Rubén Eladio López --a càrrec de la investigació que es va seguir en contra--, li havia denunciat "reiteradament" per "una enemistat manifesta" .

El Ministeri Públic acusava 'El Pequeño Nicolás' de facilitar a diversos investigats matrícules de vehicles, línies de telèfons o números d'identificació perquè aquests --aprofitant la seva condició d'agents-- accedissin a informació i els la donessin a canvi de promeses i /o diners.

El fiscal va assegurar al judici que el jove era el "cap" dels dos policies municipals amb què conformava un grup criminal que accedia bases de dades. "Qui va iniciar, qui era el cap de tots ells, era indubtablement el senyor Gómez Iglesias", va insistir.

L'Audiència Provincial de Madrid, però, ha acordat absoldre 'El Pequeño Nicolás' i la resta d'acusats del delicte de pertinença a organització criminal i l'ha condemnat pels de suborn i descobriment i revelació de secrets.

CONDEMNA DUES POLICIES MUNICIPALS



Al marge, els magistrats han condemnat també a 4 anys i 3 mesos de presó el policia municipal Jorge González Hormigos pels delictes de descobriment i revelació de secrets comès per funcionari públic i suborn passiu. Ha imposat la mateixa pena a l'agent municipal Felipe Gallego Santos per descobriment i revelació de secrets comès per funcionari públic i suborn passiu. La Fiscalia demanava 8 anys i 6 mesos per a tots dos.

Ha condemnat a 1 any i 6 mesos de presó el guàrdia civil Javier Sánchez López per un delicte de descobriment i revelació de secrets comès per funcionari públic. Emilio García Grande ha imposat a una multa de 12 mesos a raó de 10 euros al dia com a autor penalment responsable d'un delicte de violació de secrets oficials.

El tribunal ha estimat pertinent absoldre José Luis González Cervera de tots els delictes dels quals se li imputava.

Cal recordar que aquesta és la cinquena sentència que es dicta sobre 'El Petit Nicolau', que fins ara acumulava penes per 8 anys i 2 mesos de presó.