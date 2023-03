Placas fotovoltaicas / @EP

El Consell d'Administració de Renfe ha adjudicat la instal·lació de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum al taller de Can Tunis. S’ha aprovat la instal·lació de nou bases de manteniment del Grup a fi d'optimitzar el seu consum elèctric amb recursos propis, gràcies al finançament europeu amb els Fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) Next Generation.

S'ha adjudicat a l'empresa Electromur l'obra d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, per un import màxim d’1,6 milions d'euros, compost pels tallers de BM Zaragoza, BM Barcelona Can Tunis AV, BM Bunyol (València), BMI Màlaga i BM Màlaga AV. UTE CYMI-Sando-Ibenergi instal·larà sistemes de generació fotovoltaica, per un import màxim de 7,4 milions d'euros, compost pels tallers de Renfe Fabricació i Manteniment de Complex Fuencarral, Complex Santa Catalina, BMI Villaverde (els tres a Madrid) i BM La Sagra (Toledo).

Finalment, NMBI Valladolid, BM Salamanca Motor, BM Balmaseda (Bizkaia), BM El Berrón (Astúries) i BM Miranda Motor (Burgos), ha quedat desert, per la qual cosa es durà a terme un nou procediment d'adjudicació.



La inversió global d'aquest projecte per al subministrament i instal·lació d'energia fotovoltaica ascendeix a 12 milions d'euros, i cobrirà el 41% de les necessitats d'energia elèctrica d'aquests tallers, amb un estalvi de 3,8 milions d'euros a l'any, amb el que la inversió estarà totalment amortitzada en 3,1 anys. Així mateix, permetrà reduir tant el consum energètic demandat de la Xarxa com l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.



La implantació d'energia fotovoltaica es durà a terme en les 14 bases de manteniment de Renfe, que en conjunt tenen una mitjana de consum anual que aconsegueix els 40.000 MWh/any. La suma de totes les places fotovoltaiques de Renfe suposa una potència total d'11 MWp, que generaran més de 16.000 MWh/any d'energia per al consum.



COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat és un dels eixos del Pla Estratègic de Renfe, per la qual cosa manté una política activa de disminució del reduït impacte ambiental que genera la seva activitat, especialment en l'ús d'energia.



En aquest sentit, incideix de manera especial en el procés de compra d'energia, ja que el 100% del subministrament elèctric per a la tracció dels seus trens, tant de viatgers com de mercaderies, procedeix exclusivament de fonts renovables.



La generació d'energia elèctrica sobre la base de renovables es troba entre el 35 i 45%, segons l'any, per la qual cosa disposar per a usos ferroviaris d'una part d'aquesta quota, situaria al ferrocarril en un 73,6% de descarbonització total.