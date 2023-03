Joguina retirada - FACUA

Ikea alerta a tots els clients que, per qüestions de seguretat, es retirarà del mercat el joc de pesca multicolor Blavingad ja que hi ha la possibilitat que es puguin desprendre els petits reblons de la joguina, cosa que podria ocasionar risc d'asfíxia en cas de ser ingerits. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

La companyia nòrdica informa que aquelles persones que disposin d'aquest joc a casa poden anar a alguna botiga per tornar-lo i aconseguir el reemborsament complet dels diners. No cal presentar el tiquet de compra.

Ikea assegura que duu a terme una avaluació de riscos i un programa de proves rigorosos quan desenvolupa els seus productes, garantint que compleixen la legislació i les normes aplicables als mercats on es venen. Aquest producte ha estat retirat per prevenció.

L'empresa s'ha disculpat pels inconvenients que pugui causar aquesta retirada de producte i recorda que el número gratuït d'atenció al client és el 900 40 09 22, per a aquelles persones que puguin tenir dubtes o vulguin fer alguna consulta.