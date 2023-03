Arxiu - Oficina del Registre Civil a la Comunitat de Madrid - COMUNITAT DE MADRID - Arxiu

Els consolats espanyols a l'estranger van realitzar el 2022 fins a 162 inscripcions de nadons per gestació subrogada , segons han assegurat fonts diplomàtiques.

La gestació subrogada -pràctica mitjançant la qual previ acord amb una altra persona o parella una dona queda embarassada amb un òvul aliè ia llum a un nadó per a aquesta persona o parella- no és legal a Espanya tal com recull la Llei sobre tècniques de reproducció humana assistida.

A l'article 10 sobre "gestació per substitució" s'indica que "serà nul de ple dret el contracte pel qual es convingui la gestació, amb preu o sense, a càrrec d'una dona que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d'un tercer”.

Aquest mateix article recull, a més, que "la filiació dels fills nascuts per gestació de substitució serà determinada pel part" i que "queda fora de perill la possible acció de reclamació de la paternitat respecte del pare biològic, conforme a les regles generals" .

A més, des de l'entrada en vigor de la reforma de la Llei de l'Avortament, el març d'aquest any, la gestació subrogada està declarada al país com una forma de violència contra les dones. A més a més, prohibeix la publicitat de les empreses d'intermediació que busquen contactar amb famílies o persones interessades a Espanya.

PERMET EL REGISTRE DE NENS PER SUBROGADA



Tot i això, Espanya permet el registre dels fills de parelles espanyoles que hagin recorregut a aquesta pràctica a l'estranger. I, fins al 2019, ho feia per dues vies.

La primera a través de la instrucció de 5 d'octubre de 2010 que recull que la inscripció "només es podrà fer presentant, juntament amb la sol·licitud d'inscripció, la resolució judicial dictada pel tribunal competent en què es determini la filiació del nascut". Aquest és el cas, per exemple, dels Estats Units.

La segona és conseqüència del tercer punt de la Llei de reproducció assistida sobre "la possible acció de reclamació de la paternitat respecte del pare biològic". Això permet inscriure un fill al Registre Civil amb una prova d'ADN del pare, que en els casos de gestació subrogada sol ser el donant.

Fins a l'any 2019 aquest era el recurs que utilitzaven moltes ambaixades espanyoles per acceptar la petició d'inscripció al registre civil a països on la pràctica és legal, però no es dicten sentències de filiació, com Ucraïna o Geòrgia. En aquests casos, la inscripció es feia amb una prova de paternitat a través de l'ADN.

El febrer de fa quatre anys Espanya va emetre una instrucció que generalitzava l'admissió de proves d'ADN en aquests països. Tot i això, setmanes després l'anul·lava en un text en què, a més, advertia que "perseguirà" les agències i establiments que ofereixen aquests serveis i que es "llucren conduint centenars de parelles a procrear en tercers països mitjançant aquesta activitat" .

SENTÈNCIA A ESPANYA I COADOPCIÓ



Després d'aquesta decisió, l'única via per sortir d'aquests països per als espanyols que ja hi eren va ser la sol·licitud del passaport ucraïnès del menor i que, ja a Espanya, el pare, que és el que aporta la càrrega genètica, obtingui una sentència de filiació dun tribunal espanyol i el seu cònjuge iniciar un procés de coadopció. És un procés que dura diversos mesos.

D'altra banda, des de l'any 2016, el Ministeri d'Afers Estrangers desaconsella recórrer a aquests processos de gestació subrogada a Ucraïna, on la Fiscalia investiga possibles casos de trànsit de menors en una clínica.

I ALS ESTATS UNITS?



Els Estats Units sí que facilita sentències de filiació de manera que els fills nascuts per gestació subrogada en aquest país sí que poden ser inscrits al registre espanyol.

A més, els fills nascuts als Estats Units són automàticament ciutadans d'aquest país pel fet d'haver nascut al seu territori ja que opera l'anomenat 'Ius soli' davant de països com Espanya, on opera el 'ius sanguinis (el menor adquireix la nacionalitat dels pares independentment d'on hagi nascut).