Mónica Silva és una de les beneficiàries. Foto: Fundación Endesa

Les persones que lluiten per sortir d'una situació complicada, sigui del tipus que sigui, acostumen a agraïr que algú els doni la mà. Una d'elles es Mónica Silva, una de les dones beneficiàries del projecte Cambiando Vidas, una iniciativa conjunta de Fundación Endesa i Fundación Integra, que acompanya persones en risc d'exclusió social en el seu camí per integrar-se o reintegrar-se al mercat laboral.

El perfil dels participants és ben divers: hi ha dones que han aconseguit sortir de situacions de violència masclista (com Mónica), persones que han passat per la presó, altres amb diversitat funcional, persones migrants...

"Vaig arribar a Espanya fugint de la violència de gènere que hi ha al meu país", explica Silva, que apunta que va trobar-se amb els mateixos problemes que tenen les persones migrants. "Dificultats per trobar feina i tots els tràmits que s'han de fer... A més, al cap de poc temps em vaig quedar sense diners", apunta, explicant que va posar-se en contacte amb la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), des d'on la van posar en contacte amb les fundacions i va descobrir el projecte Cambiando Vidas.

"És complicat, però el missatge que vull enviar és que sí que es pot fer, que has de posar de part teva, però te'n pots sortir, confia", va dir, assegurant que gràcies a la feina que ha fet amb Cambiando Vidas "ara estic segura, tranquila". De fet, Silva ha pogut portar els seus fills i té la seva família a Catalunya.

DE PROVA PILOT A PROJECTE CONSOLIDAT

Cambiando Vidas va néixer el 2016 a Cornellà de Llobregat, de forma que l'edició que es posa en marxa enguany és la setena de la iniciativa. "De la mà dels voluntaris, que han demostrat compromís i responsabilitat social hem ajudat milers de persones", apunten els seus responsables.

Marta Gimeno, directora de projectes de la Fundació Endesa, diu que representa "l'esperit" de la fundació, que és "ajudar les persones que no han tingut les mateixes oportunitats". Tot i que es va crear en una de les ciutats més grans del Baix Llobregat, el projecte ha crescut i ja funciona en cinc ciutats de l'estat espanyol, entre elles Barcelona i Madrid.

La presentació de l'edició del projecte 2023 a Barcelona. Foto: Catalunya Press

"Volem seguir canviant vides i estem molt contents de fer-ho", afegeix Gimeno, que destaca la implicació de la fundació en aquesta iniciativa, que ja està totalment consolidada.

"LA FEINA DONA AUTOESTIMA I EMPODERA"

Per la seva banda Nuria Mas, directora d'Aliances de la Fundación Integra, apunta que "és bàsic tenir una feina" perquè una vida es pot canviar a partir d'això. "Dona autoestima, empodera, fa que puguis recuperar les regnes de la teva vida", afegeix, dient que, alhora, contribueix a crear "una societat millor, més sostenible, de la qual ens sentim més orgullosos".

Alhora, demana a les empreses "que no es fixin en el passat de les persones, que els donin una oportunitat", afegint que "tots tenim algun talent i volem posar-ho en valor".

La responsable d'Integra diu que "sempre estarem per a tothom que ens necessiti, més enllà de l'edició en la qual hagin participat", assegurant, contundent, que "el nostre focus són les persones".

UNA PETITA GOTA EN UN OCEÀ

Cambiando Vidas també mira cap al futur i, els seus responsables apunten que "el repte d'aquesta edició és arribar a 335 persones, 70 d'elles a Barcelona". "Al darrere de cada xifra hi ha una persona, i totes tenen un valor infinit. Volem persones fortes, que hagin superat obstacles a la vida", afegeixen.

I és que admeten que "és una petita gota en un oceà, però l'any passat a Barcelona es va atendre 207 persones. 78 van acabar semt contractades per una vintena d'empreses. I ho han batallat moltíssim", diuen, apuntant que "veiem que l'edat pot ser una barrera i tot i això, apostem pel talent, tingui l'edat que tingui. Molts usuaris són majors de 45 anys".

Participants del projecte. Foto: Fundación Endesa

El projecte no funcionaria si no fos "pels voluntaris (bàsics) i les escoles d'enfortiment", que són els llocs on es donen les eines per arreglar el currículum i preparar i fer una entrevista de feina, entre altres. "A Barcelona hi ha 3 escoles d'enfortiment, amb 14 voluntaris, que van atendre 53 persones l'any passat", detallen des de l'organització, que donen una dades finals esperançadores.

"L'any passat a Barcelona vam treballar amb 217 persones; d'aquestes, 78 van entrar al mercat laboral amb un total de 104 contractes. A més, hem rebut un 94% de valoració positiva", unes "xifres espectaculars" que les fundacions confien que continuaran en les pròximes edicions.