Metges de Catalunya / @EP

Metges de Catalunya (MC) ha obtingut un total de 79 delegats i delegades a les eleccions sindicals de l’Institut Català de la Salut (ICS) -l’empresa pública més gran del país, amb 50.000 treballadors- celebrades aquest dimecres, incrementant un 14,5% el nombre de representants obtinguts respecte als comicis de l’any 2019. El sindicat mèdic ha quedat en segona posició, a només un delegat de distància de la força més votada. L’organització ha ampliat en 484 vots el suport electoral rebut.

El sindicat, que ha presentat 951 candidats a les eleccions, ha estat la segona força més votada a l’àmbit de l’atenció primària, en obtenir 2.127 vots i 45 representants. Als vuit hospitals públics de l’ICS, l’organització ha aconseguit 34 representants i 1.706 vots, i s’ha situat també com a segona força dels centres hospitalaris.



En un context d’aparició de noves organitzacions i fragmentació del vot, i amb un col·lectiu professional minoritari i descendent per la precarietat de les condicions de treball del sistema públic de salut, MC valora la victòria com un “èxit incontestable” que ratifica l'estratègia duta a terme pel sindicat els darrers quatre anys, des de la vaga mèdica de finals de 2018 fins a la del gener passat, passant per les actuacions en defensa dels drets laborals bàsics i de prevenció de riscos dutes a terme durant la pandèmia.

El vicesecretari general de MC, David Arribas remarca que els resultats obtinguts són “un senyal inequívoc de la voluntat del col·lectiu mèdic de ser determinants i imprescindibles per a la transformació del sistema sanitari”.

Tot i les “poques facilitats” que ha posat l’ICS perquè els professionals mèdics exercissin el seu dret a vot, Arribas agraeix al personal facultatiu la confiança dipositada en MC i garanteix que l’organització seguirà lluitant “des de tots els espais i àmbits, fent ús de tots els instruments al seu abast, per aconseguir la millora de les condicions laborals, assistencials i retributives que reclamen els metges i metgesses”. El suport rebut, que revalida el lideratge de MC a la sanitat pública, “impulsa l’acció sindical de l’organització i reforça el paper del sindicat als diferents espais de negociació”.