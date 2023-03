El conseller dEducació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, i la secretària general dEducació Patrícia Gomà

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray , ha fixat el quart dia laborable de setembre com a inici de curs estable per a Infantil, Primària i ESO, i el primer dia laborable després de la Diada per a Batxillerat i FP: “És un debat que no cal de cara als propers anys".

Ho ha dit en roda de premsa aquest dijous, el dia que s'ha anunciat que el curs 2023-2024 començarà el 6 de setembre a Infantil, Primària i ESO, el 12 de setembre a Batxillerat i FP i el 18 de setembre per a la resta ensenyaments.

Per a l'avenç del curs vinent han triat "el camí del medi" entre les demandes de les famílies (que volien que fos com més aviat millor) i els sindicats, que advocaven pel 8 de setembre.

Ha defensat que l'avenç del curs a la primera setmana de setembre és una "bona mesura" per a l'alumnat, especialment el vulnerable, i que es farà amb horari lectiu de matí i tarda --a diferència del 2022-23, quan les tardes van ser de lleure educatiu--.

La decisió s'ha pres "després de dialogar, debatre i escoltar obertament" la comunitat educativa tres vegades: una avaluació, un debat al Consell Escolar --del qual han dit sorgeix que Primària i ESO comencin el mateix dia-- i un procés de treball amb la Junta Central de Direccions de Catalunya.

ELS SINDICATS "NO SÓN LES ÚNIQUES VEUS"



Josep Gonzàlez-Cambray ha ressaltat, davant de les queixes de representants sindicals, que els sindicats "no són les úniques veus" de la comunitat educativa, i que ho han fet amb els sindicats, les famílies, els docents, les direccions i l'alumnat.

"Hem fet el que hem dit que faríem", i ha afegit que l'inici de curs la primera setmana de setembre ha vingut per quedar-se i que la decisió s'ha pres després d'escoltar la comunitat educativa.

Preguntat per si se sent desgastat, ha respost que se sent "zero" desgastat, que no s'ho pot permetre i que s'han de prendre decisions per a la millora educativa.

DIES LECTIUS



La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha explicat que amb l'avenç del calendari es compleix la forquilla de dies que fixa la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que és de 175 a 178 lectius, i per això no cal una compensació extraordinària.

A la taula sindical d'aquest divendres volen parlar de l'organització i el funcionament de l'inici de curs, tant al juliol i al setembre, i de les “labors específiques” que es poden fer al juliol ia principis de setembre.

La Conselleria avançarà novament a finals de juny el nomenament de les plantilles estructurals dels centres educatius.