Una noia de 18 anys ha mort després de ser diagnosticada erròniament a dos centres hospitalaris. La noia va passar pel centre de salut de Chiclana i per l'Hospital Clínic de Puerto Real , on els facultatius que la van atendre no van saber identificar que estava patint un accident vascular cerebral, diagnosticant-li una simple otitis. Quan els símptomes van empitjorar i va acabar a l'Hospital Porta del Mar de Cadis ja serà massa tard, i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Per això, la família ha denunciat el Servei Andalús de Salut.

La mort va passar fa 6 mesos. La noia va començar a tenir símptomes de vertigen, pèrdua de coneixement amb relaxació d'esfínters (incapacitat per caminar i dificultat per parlar) i otàlgia dreta, un mal de mandíbula. La noia va anar al centre de salut de La Longuera i, durant l'exploració, va presentar dificultat per caminar i per moure el braç esquerre. Amb aquest quadre clínic, la van derivar a l'Hospital Clínic de Puerto Real, a Cadis, on va morir poques hores després.

La noia havia acudit prèviament al mateix hospital per "vertigen i otàlgia dreta", segons diu la denúncia que ha presentat la família. Aquell dia li van diagnosticar una otitis i li van donar l?alta. Tot i això, els pared van decidir romandre a urgències ja que la seva filla tenia convulsions clòniques, baix nivell de consciència, rifidesa en membres inferiors i sudoració profusa, segons la querella a què ha tingut accés Nius. Després de la insistència dels progenitors, es va sol·licitar un TAC cranial a radiologia, i va ser desestimat perquè els sanitaris no els van considerar necessari.

La pacient va ser avaluada per un otorinolaringòleg que no va trobar alteracions a l'otoscòpia, i va ser derivada altra vegada al servei d'urgències per descartar una patologia central. Finalment van trobar que presentava cefalees de 3 dies a la regió temporal dreta i otàlgia. També van diagnosticar la pèrdua de coneixement amb relaxació d'esfínters.

Després de més avaluacions, un altre facultatiu de guàrdia va detectar símptomes d'alarma i la va traslladar al servei de radiologia, on finament se li va realitzar un TAG que va concloure que patia una "trombosi de pits venosos durals amb l'extensió i les característiques referides, que presenti edema vasogènic difús i/o àrees d'infarts venosos de l'hemisferi cerebral dret, amb col·lapse parcial del ventricle lateral ipsilateral i deviació de la línia mitjana, petit focus d'hemorràgia subaracnoïdal temporal dret”.

Després de detectar que estava patint un accident vascular cerebral, va ser traslladada a la UCI i sotmesa a una intervenció quirúrguica urgent. Però ja era massa tard, i la noia va continuar empitjorant. Finalment, va morir el 20 de setembre.