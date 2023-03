Mapa del Dilluns Sant en què s'aprecia un anticicló al nord d'Europa obligant les borrasques que baixin de latitud. - METEORED

Les altes temperatures gairebé estiuenques d'aquests dies a Espanya donaran pas a un cap de setmana marcat per un descens tèrmic per l'entrada d'una massa d'aire polar, ia un possible " bloqueig escandinau" durant gairebé tota la Setmana Santa , segons ha informat expert de Meteored, Samuel Briener.

Abans del cap de setmana, la calor serà predominant a causa d'una massa d'aire molt càlida que afecta la Península i que, segons Meteored, propiciarà temperatures "insòlites" per a les dates a tot Espanya. Així, a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia els termòmetres podrien assolir els 35 ºC, mentre que al nord i nord-oest hi podria haver precipitacions febles.

Tot i això, amb el cap de setmana, es produirà també l'entrada d'una massa d'aire polar que serà més pronunciada a la meitat septentrional, on els vents bufaran cap al nord-oest a causa de l'ascens de les altes pressions cap al nord.

De la mateixa manera, ocasionarà un descens tèrmic a tot el territori nacional i les precipitacions s'estendran per regions del terç nord, Sistema Ibèric i Balears, amb nevades a partir de 1.000 metres.

A partir de dilluns, els ruixats remetran i l'increment de les temperatures serà lleu, sobretot, durant el dia. Tot i això, Biener assegura que, a partir de dimecres Sant, podria produir-se un canvi rellevant en el temps. Així, el fred polar mostrarà ondulacions importants que desembocaran en nous escenaris meteorològics.

Bener afirma que podrien donar-se diverses situacions i entre les quals destaca com a més probable la formació d'un bloqueig anticiclònic sobre les illes britàniques o Escandinàvia. En aquest cas, les borrasques es traslladarien cap al sud o es podria establir una circulació retrògrada a la vora meridional de l'anticicló.

Així mateix, assenyala que una altra possibilitat seria l'intercanvi de masses d'aire que provocarien un temps inestable i canviant a bona part del país. Amb aquest escenari hipotètic, l'expert de Meteored prediu que les pluges s'estendrien per força zones del país.

El portal meteorològic també ha advertit que, si no es produeixen pluges aquesta primavera, l'estiu podria ser força dur i ple de restriccions.