El col·lectiu del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) ha engegat un crowdfunding mitjançant la plataforma Goteo per finançar les accions legals del Sindicat contra les institucions. El punt clau que denuncien és la borsa d'hores , una pràctica que la SAD va considerar com a "abusiva", ja que pretén fer responsable econòmicament les treballadores de les hores de treball en què decau un servei a l'empresa per causes alienes a voluntat.

A més, expliquen que, en cas que caigui el servei, els amenacen de treure'ls part del salari si no fan un altre servei en un altre temps i lloc. Aquesta borsa d'hores "no és una pràctica legal", segons elles, ja que va en contra del que estableix l'Estatut dels Treballadors.



El col·lectiu del SAD defineix així les conseqüències de la borsa d'hores:

Un total descontrol a les planificacions horàries de les cuidadores, que es veuen sotmeses a variacions sense límits legals, morals o ètics. Pèrdua del dret a conciliació de vida personal i familiar pel fet que les nostres planificacions varien sense parar. Un element amb què l'empresa situa la treballadora en una posició de deutor.

L'objectiu mínim de la recaptació és de 8.000 euros, encara que la quantitat òptima serien 14.000 euros. De moment, han recaptat 450 euros, però esperen arribar a l'objectiu els propers 40 dies.