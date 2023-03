La Xunta de Galícia ha guanyat El Pitjor (i més masclista) Anunci de l'Any , un guardó que FACUA-Consumidors en Acció organitza des del 2010. Es tracta d'una desafortunada campanya amb una sèrie d'anuncis en què tornava a posar el focus a la actitud o la manera de vestir de les víctimes, culpabilitzant-les si pateixen alguna agressió.

Aquests premis són elegits per socis i simpatitzants de FACUA. Més de la meitat, el 58% dels participants s'ha decantat per la campanya de la Xunta. Una altra de les nominades ha estat la discoteca La Vaguada, a Grao, que ha quedat en segon lloc, però molt lluny del primer lloc, amb un 20% dels vots, per anunciar una " caravana de dones " com a reclam per a una festa.

Els altres dos nominats han estat el gimnàs sevillà Galisport, per un anunci en què, de cara a la Fira d'Abril, instaven les dones a aprimar-se per complir els canons estètics, i la cadena de benzineres Enerplus, que en mostraven una dona com a premi per als homes que s'acostessin a rentar el seu cotxe.

Culpabilitzant les víctimes

El guanyador: La campanya de la Xunta de Galícia que diu que si ets dona i surts a córrer de nit a malles la culpa que et passi alguna cosa és teva. Coses que les dones han de continuar aguantant el 2022: Que una campanya institucional contra la violència de gènere segueixi posant el focus en les víctimes, culpabilitzant-les segons com vestien, per on estaven o què estaven fent. “ No hauria de passar, però passa ”. El que sens dubte no va passar pel cap de ningú de la Xunta és que la culpa només és dels agressors. I a ells ningú no els pregunta quina roba portaven.

Premis des del 2010

L'associació convoca aquests premis des del 2010 per censurar els greus abusos que es produeixen al mercat i promoure pràctiques responsables de les empreses amb els consumidors i en les seves relacions amb aquests i les organitzacions que representen els seus interessos.

L'any passat, l'anunci que va tenir el dubtós honor de guanyar l'edició del 2021 va ser la promoció de les plaques solars de Services Energía , amb un 29% dels vots. A la publicitat, es veu una dona en biquini al costat del lema "posa-les mirant pal sud". L'empresa murciana publicitava els seus productes utilitzant, cosificant i mercantilitzant el cos de les dones per vendre, usant-les com a símil sexual de com s'han de col·locar les plaques solars.

El 2020, el guanyador del Pitjor Anunci va ser la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia, amb els vots del 37% dels participants d'aquesta edició. L'any anterior, es va emportar el premi El Corte Inglés, que va acaparar un 30% dels vots en una publicitat pel dia de la mare que deia "97% entregada, 3% egoisme, 0% queixes. 100% Mare".

Les altres campanyes publicitàries nominades a El Pitjor (i més Machista) Anunci de 2022 són:

Les benzineres Enerplus, per als quals les dones són un premi per rentar el cotxe. Quin millor incentiu que una dona perquè per fi donis una aigua al cotxe, que ho tens fet un fàstic? Això devien pensar els llumeneres que van dissenyar aquesta campanya publicitària de les estacions de servei Enerplus, en què mostren una noia jove com el premi per tenir el cotxe net. Però els que s'haurien de ficar al túnel de rentat són ells, a veure si es treuen aquest ranci masclisme de sobre...

El gimnàs sevillà Galisport només vol que vagin a la Fira els cossos que els agraden. Que sapiguem, 'Operación Fira' hauria de ser passar uns dies agradables amb els teus familiars i amistats menjant, bevent i ballant. I per això només necessites tenir un cos, el que sigui, qualsevol val. Però a les brillants ments pensants de Galisport se'ls va acudir que si ets dona has d'aprimar-se per complir els cànons estètics del patriarcat. En fi, a ells sí que els havia de prémer el cap el barret de Corto.

La discoteca La Vaguada volia pujar les dones a la seva “ caravana ” i passejar-les com si fossin guanyat. Ni tan sols se'ns acudeix un acudit per suavitzar aquesta barbaritat. Caravana de dones? Què serà el proper? Una subhasta a la plaça? Millor no els donem idees... El premi a anunci més masclista no sabem si el guanyaran, però als de la discoteca asturiana La Vaguada, a Grao, el premi als més garruls ja ho podem donar. Encara sort que davant les crítiques van haver de suspendre el seu tremendíssim esdeveniment.