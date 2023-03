Audiència Nacional / @EP

La Confederació General del Treball (CGT) ha presentat una impugnació i ha demanat la suspensió cautelar de totes les oposicions convocades al desembre per l'Administració de Justícia. Un total de 9.134 places han estat afectades per aquesta mesura.

Les seccions de Justícia de la CGT, amb el suport del sindicat d'administració pública de Barcelona, han recorregut els processos dels Cossos de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa, Auxili Judicial de l'Administració de Justícia, lletrats i lletrades, Cos Nacional de Metges Forenses i facultatius, tècnics especialistes i ajudants de laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Segons ha explicat el sindicat, les convocatòries impugnades inclouen places ofertes en torn lliure, concurs de mèrits i concursos oposició. La decisió d'impugnar es basa en diversos motius, i el primer és el fet que les convocatòries de torn lliure s'han publicat abans de resoldre el procés d'estabilització.

A més, el sindicat ha detectat una falta de transparència a les places ofertes i als concursos de mèrits. Segons han apuntat, no s'hi han inclòs les places ocupades en abús de temporalitat en substitució/habilitació de funcionaris titulars. Així mateix, han considerat que les vacants ofertes s'han valorat de manera insuficient. D'altra banda, han ressaltat que als concursos de mèrits no s'ha reservat la quota per a persones amb discapacitat.

El sindicat també ha detectat certes irregularitats pel que fa als criteris d'avaluació a les convocatòries. Consideren que s'està duent a terme una "promoció interna encoberta" perquè no s'exigeix tenir experiència en el lloc concret a què es presenta l'aspirant, cosa que han qualificat de "molt greu".

Segons el sindicat, això va en contra de l'essència de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. A més, han denunciat que en algunes convocatòries s'exigeix com a requisit "un ítem tan arbitrari com la capacitat": posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques del cos a què aspiren.

D'altra banda, el sindicat ha advertit que si es continua amb el procés selectiu sense atendre la seva petició, tal com està plantejat, podria provocar un desmantellament a l'Administració de Justícia. Actualment, hi ha un alt índex de personal temporal de llarga durada, superior al 75%, a molts jutjats. Si es duu a terme aquest procés, suposaria un canvi a tots els equips de treball.