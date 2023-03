L'estiu del 1985, un petit avió que transportava un carregament de cocaïna es va estavellar a les muntanyes de Geòrgia, Estats Units. El pilot, un narcotraficant anomenat Andrew Thornton, va morir a l'accident, però la droga va quedar escampada per la zona. El que ningú esperava és que un dels primers animals a trobar-la fos un ós negre americà, qui en ingerir-la es va convertir en la llegenda coneguda com a “Cocaine Bear”.

Segons els informes, l'ós va consumir més de 70 lliures (31 quilograms) de cocaïna, cosa que equivaldria a uns 15 milions de dòlars actualment. Els efectes de la droga van ser devastadors per a l'animal, i es diu que es va tornar extremadament agressiu i erràtic.

El "Cocaine Bear" va vagar pels boscos de Geòrgia durant diversos dies, fins que finalment va morir d'una sobredosi . El seu cos va ser trobat per un grup de caçadors, que el van portar a un taxidermista local perquè el preservés.

La història del Cocaine Bear s'ha convertit en una llegenda popular als Estats Units i ha inspirat cançons, obres d'art i fins i tot una pel·lícula. El director de cinema Elizabeth Banks estrenarà als cinemes aquest 31 de març (divendres) la pel·lícula 'Cocaíne Bear' - 'Ós viciós' a Espanya- on el títol provisional de 'Cocaine Bear'.

Tot i això, alguns activistes han criticat la glorificació de la història del "Cocaine Bear", assenyalant que és un exemple tràgic dels perills de les drogues i que l'ós no hauria de ser recordat pel seu consum de cocaïna. A més, també s'ha assenyalat que la història ha estat utilitzada per reforçar els estereotips negatius sobre la regió dels Apalatxes als Estats Units, on va passar l'incident.

Tot i les controvèrsies, la història del "Cocaine Bear" segueix sent una part fascinant de la cultura popular nord-americana, una història sobre el poder destructiu de les drogues i l'impacte que poden tenir en qualsevol ésser viu, fins i tot en un animal salvatge.