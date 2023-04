Pensionistes passejant per un carrer de Madrid / @EP

La segona pota de la reforma de les pensions , aprovada ahir al Ple del Congrés, entrarà en vigor demà, 1 d'abril, encara que bona part de les seves mesures ja són vigents o entraran en vigor al llarg d'aquest any o el 2024, 2025 i 2026, depenent de cada cas.

El Reial decret llei amb el contingut d'aquesta reforma es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 16 de març passat, detallant-se quines mesures eren d'aplicació immediata i quines s'han deixat per a més endavant.

Amb independència que la norma es tramitarà com a projecte de llei, la reforma segueix el seu curs. Entre les mesures que ja han entrat en vigor hi ha, per exemple, la nova regulació del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI).

L'actual sobrecotització del MEI , del 0,6%, pujarà fins a l'1,2% el 2029, a un ritme d'una dècima per any i amb la distribució següent: 1% a càrrec de l'empresa i 0,2% a càrrec del treballador. Aquesta sobrequota es mantindrà en l'1,2% del 2030 al 2050 i podrà augmentar de manera automàtica si la despesa en pensions sobrepassa el 15% del PIB.

Segons es va establir a la norma, altres mesures de la reforma entraran en vigor aquest dissabte, 1 d'abril, com tot allò relacionat amb l'anomenada guardiola de les pensions, que es nodrirà amb les cotitzacions del MEI.

D'acord amb allò establert a la reforma, la Llei de Pressupostos establirà des de 2033 el desemborsament anual a efectuar pel Fons de Reserva en termes de percentatge del PIB, amb un límit màxim per a cada exercici del període 2033-2053, que es mourà entre el 0,10% del PIB (2033) i el 0,91% (2047), segons cada exercici.

També entrarà en vigor demà el camí que estableix la reforma de pensions per millorar les mínimes contributives i assegurar que, des del 2027, no siguin inferiors al llindar de la pobresa calculat per a una llar composta per dos adults. Així, prenent com a referència l'evolució de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec, aniran pujant entre el 2024 i el 2027 de manera progressiva, per sobre de la revaloració mitjana de les pensions, per tant, per sobre de l'IPC.

L'objectiu és que la pensió mínima de jubilació contributiva amb cònjuge a càrrec arribi almenys al 2027 als 16.500 euros anuals (1.178,5 euros al mes per catorze pagues), un 22% més que ara.

Les pensions no contributives, per la seva banda, creixeran també per sobre de la revaloració mitjana de les pensions, fins a convergir el 2027 amb el 75% del llindar de la pobresa calculat per a una llar unipersonal.

MESURES QUE ENTRARAN EN VIGOR AL LLARG D'AQUEST ANY

Altres mesures contemplades a la reforma entraran en vigor al llarg d'aquest any. Així, el proper 17 de maig entraran en vigor els canvis que ha introduït el Govern en la regulació de la prestació per incapacitat temporal.

Segons el text del decret de pensions, les mútues col·laborades de la Seguretat Social ja no tindran possibilitat de dirigir-se a l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en cas que el servei públic de salut desestimi la proposta d'alta.

Només podran acudir a l'INSS si no reben contestació de la inspecció mèdica dels serveis de salut a la seva proposta d'alta, però no ho podran fer en cas que aquesta hagi estat denegada.

Una altra mesura de la reforma de pensions que entrarà en vigor aquest any, concretament el proper 1 d'octubre, és la que contempla la cotització dels alumnes en pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes. A més, als que haurien estat en aquesta situació en el passat se'ls permetrà el còmput de la cotització pels períodes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques realitzats fins a un màxim de dos anys.

MESURES VIGENTS A PARTIR DEL 2024, 2025 I 2026

La reforma contempla una altra sèrie de mesures que arrencaran la seva vigència en el decurs dels propers tres anys.

Així, el 2024 entrarà en vigor la revaloració anual de les bases màximes i del complement de la bretxa de gènere en funció de l'IPC. En el cas de les bases màximes, a l'IPC se sumarà una quantia fixa d'1,2 punts entre el 2024 i el 2050, mentre que el complement de la bretxa de gènere pujarà un 10% addicional el bienni 2024-2025.

El 2025 entrarà en vigor la nova quota de solidaritat sobre els salaris que superin la base màxima, que s'aplicarà per trams salarials fins al 2045. Al final d'aquest període, el tipus de cotització serà del 5,5% per als que tinguin un salari comprès entre la base màxima i un 10% més; del 6% per als salaris que superin la base màxima entre un 10% i un 50%; i del 7% quan el salari sobrepassi la base màxima en un 50%. Aquesta quota solidària no és aplicable a treballadors autònoms.

També entrarà en vigor el 2025 la pujada de les pensions màximes amb l'IPC anual més una alça addicional de 0,115 punts percentuals acumulatius cada any fins al 2050, fet que suposarà una pujada aproximada del 3%. A partir del 2051 i fins al 2065 es produiran alces addicionals perquè el 2065 la pensió màxima hagi pujat de manera acumulada un 20%.

I el gener del 2026 entrarà en vigor una de les mesures que més polèmica va generar al seu dia: l'ampliació del període de càlcul de la pensió. La reforma desplegarà progressivament un model dual per al càlcul de la pensió que permetrà triar entre els darrers 25 anys cotitzats o 29 anys de cotització, descartant en aquest cas els dos pitjors, per la qual cosa a la pràctica el còmput en aquest segon cas serà de 27 anys.

Aquesta nova opció s'anirà introduint de manera progressiva, des del 2026 al 2037 , any en què ja quedaran completament desplegats els 29 anys (menys dos).

Fins al 2040 es podrà triar entre aquesta opció i els darrers 25 anys, mentre que entre el 2041 i el 2043 l'opció de 25 anys anirà pujant a raó de sis mesos per any, des de 25,5 anys el 2040 a 26,5 anys el 2043, podent triar-se entre aquest període o els 29 anys (menys els dos pitjors).

A partir del 2044 ja no es podrà triar i la pensió es calcularà amb 27 anys efectius de cotització (29 anys menys els dos pitjors). D'ofici, mentre hi hagi les dues alternatives, la Seguretat Social sempre aplicarà la més avantatjosa per al treballador.