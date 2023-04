Els tècnics d'acció climàtica confirmen que estan augmentant el nombre d'espècies com aquesta i que a Catalunya són més visibles cap al sud. | @EP

L'ós bru s'expandeix. L'any passat es van comptabilitzar fins a 76, 38 de les quals es van veure a Catalunya . Es destaca la detecció de 13 cries, sent la tercera xifra més elevada des que el 1996 es va aplicar la política de reintroducció de l'espècie, la qual s'havia extingit al Pirineu Central . Si separem les criatures per sexes, cal dir que 39 són femelles mentre que 35 són mascles, sent dos de sexe no identificat. Es tracta del tercer any amb més cries, només superat pel 2020 i el 2021.

A Catalunya aquestes espècies estan establertes a la Vall d'Aran i al Nord del Pallars Sobirà . Altres zones d'interès són l'Alta Ribagorça on es pot veure una gran presència d'aquestes criatures, mentre que la Vall Fosca a la part nord del Pallars Jussà i l'extrem nord-oest de l'Alt Urgell solen ser comarques amb presència habitual.

Pel que fa al seguiment de l'animal, durant el 2022 es van recollir 1.146 espècies, les quals estaven vinculades a 770 contactes. Totes aquestes espècies s'han analitzat als laboratoris de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre que 760 mostres han estat examinades per a la identificació genètica al laboratori francès Antagène.