Després de sortir de l'hospital, el Papa s'ha desplaçat fins a l'Església de Santa Maria la Major de Roma i davant de la imatge de la Mare de Déu ha resat pels nens ingressats al departament pediàtric infantil de l'hospital. | @EP

El Papa ha sortit amb cotxe aquest matí de l' hospital de Roma Gemelli després de quatre dies ingressat per una bronquitis. En baixar del vehicle ha saludat un grup de periodistes que l'esperaven i li han preguntat com es trobava. El pontífex ha exclamat davant seu: "Segueixo encara viu".

A més, segons ha informat el director de l'oficina de premsa del Vaticà, Matteo Bruni , ha abraçat un parell de pares que va perdre la seva filla la nit anterior i s'ha detingut a resar amb ells.

"Al matí d'avui, dissabte 1 d'abril, el Papa Francesc ha estat donat d'alta de l' Hospital Universitari A. Gemelli . Abans d'abandonar el centre, el Sant Pare va saludar el rector de la Universitat Catòlica, Franco Anelli , amb els seus col·laboradors més propers, el director general del Policlínic, Marco Elefanti , l'Assistent Eclesiàstic General de la Universitat Catòlica, Monsenyor Claudio Giuliodori, i l'equip de metges i sanitaris que li han assistit durant aquests dies”, ha informat el Vaticà.

Després de sortir de l'hospital Gemelli i abans de tornar al Vaticà, el Papa s'ha desplaçat fins a l' Església de Santa Maria la Major de Roma i davant la imatge de la Mare de Déu ha resat pels nens ingressats al departament pediàtric infantil de l'hospital que va visitar ahir i per tots els malalts.

S'espera que el Papa presideixi les cites litúrgiques de Setmana Santa després de sortir de l'hospital Gemelli de Roma, on va ser ingressat aquest dimecres per una bronquitis. Segons ha informat en declaracions al diari 'Corriere della Sera', el cardenal Giovanni Battista Re , degà del Col·legi Cardenalici, el Papa "podrà presidir tots els ritus de la Setmana Santa" , ha assenyalat Re. També el director de l'Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni, havia especificat abans que l'equip mèdic li donaria l'alta segurament demà dissabte.

A la pràctica, l'expressió "presidir" els ritus indica la presència del Papa a les misses previstes per Setmana Santa, si bé seran altres cardenals els que les celebrin , tal com va passar al funeral de Benet XVI, quan el mateix cardenal Re va dirigir la missa exequial en presència del Pontífex, que es va limitar a llegir l'homilia.

En tot cas, serà una Setmana Santa diferent al Vaticà. Està previst que en principi sigui el cardenal argentí Leonardo Sandri , vicedegà del Col·legi Cardenalici, que celebri la missa de Diumenge de Rams.

La missa del Dijous Sant serà celebrada per l' arquebisbe vicari de Papa per a la ciutat de Roma, el cardenal Angelo De Donatis, al costat de tots els sacerdots de la diòcesi de Roma, mentre que a la Missa al Sopar del Senyor , a la tarda d'aquell mateix dia, amb el lavatori dels peus, serà celebrada per l' arxiprest de la Basílica de Sant Pere , el cardenal franciscà Mauro Gambetti , segons informa 'Il Corriere della Sera'.

De la recuperació total del Papa dependrà que llegeixi ell el seu missatge 'Urbi et Orbi' de Pasqua de Resurrecció , un dels missatges més importants de l'any.