Les estacions de Taüll, Espot Esquí, Port Ainé, La Molina i la Vall de Núria d'FGC, i La Masella i Baqueira Beret es mantenen obertes malgrat les condicions meteorològiques i preveuen un bon ritme per a la setmana. | @EP

Les estacions d'esquí catalanes que continuen obertes mantenen bones previsions d'arribada d'usuaris durant la Setmana Santa malgrat les altes temperatures dels últims dies.

Continuen obertes les de Boí Taüll, Espot Esquí, Port Ainé, La Molina i Vall de Núria d'FGC, i La Masella i Baqueira Beret , mentre que les estacions de Vallter, Port del Comte i Tavascan van tancar el domini esquiable entre el 23 i el 25 de març a causa de les condicions meteorològiques.

Fonts de FGC han explicat que "intentaran allargar" la temporada de les estacions que continuen obertes fins al 9 i 10 d'abril, tot i que dependrà del dia a dia de la meteorologia.

Han explicat que les estacions de la part occidental dels Pirineus --Boí Taüll, Espot Esquí i Port Ainé-- estan "bé de neu , especialment Boí Taüll", de manera que preveuen l'arribada d'esquiadors per Setmana Santa.

Baqueira Beret preveu acomiadar la temporada el 10 d'abril, data de tancament que es va marcar a principis de temporada, i fonts de l'estació han dit que esperen que per Setmana Santa hagin d'esquiar "almenys les persones que tenen forfets de temporada".

Fonts de La Masella han afirmat que l'estació seguirà oberta "fins quan es pugui" tot i que no neva i les temperatures no baixen dels -5 graus a la zona des de fa molt, de manera que no és possible la producció de neu.

El risc per nevades està actiu des de dissabte fins aquest diumenge al Pirineu de Lleida , segons ha avisat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que precisa que les nevades podran acumular més de 10 centímetres de neu a partir dels 1.000 metres .

VALLTER, PORT DEL COMTE I TAVASCAN



Pel que fa a les estacions catalanes tancades, fonts de Port del Comte han explicat que van tancar "preventivament alguns dies de la setmana passada" i van quedar a l'espera que hi hagués precipitacions, que finalment no van arribar.

Vallter ha informat en un comunicat que els usuaris amb forfet de temporada comprat a l'estació podran esquiar a la resta d'instal·lacions d'FGC fins a final de temporada, "amb l'objectiu de minimitzar l'impacte als clients d'aquesta situació excepcional".

Tavascan ha explicat via Instagram que el telecadira es manté obert per a l'ús turístic i per a l'esquí de muntanya , amb horari de 8.30 a 14.00.